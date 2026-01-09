OM : Cette sortie de Benatia sur son avenir, qui fait trembler Longoria

Déçu mais lucide après la défaite de l’OM face au PSG, Medhi Benatia a livré une prise de parole forte, presque existentielle. Des mots lourds de sens qui résonnent jusque dans les bureaux de Pablo Longoria.

OM : Benatia, entre fierté sportive et lassitude marseillaise

Jeudi soir, malgré la défaite frustrante lors du Trophée des Champions, Medhi Benatia n’a pas fui ses responsabilités. Le directeur du football de l’OM a tenu à souligner « la prestation réalisée par ses joueurs », affichant une fierté sincère, presque protectrice, envers un groupe souvent malmené par les vents contraires du Vélodrome.

Mais très vite, l’émotion a laissé place à une forme de lassitude. Relancé sur son avenir, le Marocain de 38 ans a lâché une phrase lourde de sens : « À Marseille, c’est difficile de se projeter. Encore une fois, je parle pour moi. » Une confession brute, sans fard, qui illustre la dureté du contexte olympien, où tout va trop vite, souvent trop fort.

Un avenir en pointillés qui inquiète

Benatia poursuit, lucide et piquant : « Après Nantes, il y avait tout à jeter. Donc pour ma part, je ne me projette pas du tout. » À Marseille, rappelle-t-il, « tu n’as jamais le temps », condamné à vivre « dans l’adversité, dans la critique ». Un constat amer, partagé par beaucoup en interne.

Et quand il glisse, presque fataliste : « Dans pas longtemps, vous verrez qu’il y aura d’autres personnes à notre place », difficile de ne pas y voir un avertissement. Pablo Longoria est prévenu : le présent compte plus que les promesses. Pour Benatia, la seule projection acceptable reste celle du lendemain : « Est-ce que l’équipe est capable de refaire la même prestation ? Pour moi, ce sera déjà une victoire. » Le message est passé.

