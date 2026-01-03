Mercato OM : Grosse révélation sur Ben Seghir à Marseille !

Eliesse Ben Seghir aurait pu porter le maillot de l’OM mais rien ne s’est passé comme tel. Le jeune Marocain a levé le voile sur un rendez-vous manqué avec Marseille, en révélant une histoire aussi émouvante que frustrante pour les supporters marseillais.

Mercato OM : Eliesse Ben Seghir, un talent promis à Marseille… avant Monaco

Aujourd’hui transféré au Bayer Leverkusen pour 32 millions d’euros, Eliesse Ben Seghir s’est imposé comme l’un des phénomènes les plus précoces issus de la formation française. Pur produit de l’AS Monaco, le milieu offensif marocain aurait pourtant pu connaître une trajectoire radicalement différente.

Dans un entretien accordé à Africk Média, Ben Seghir révèle que l’Olympique de Marseille était tout proche de l’accueillir au moment clé de son orientation en centre de formation. Une opportunité qui aurait pu offrir à l’OM un joyau brut… sans indemnité de transfert.

« J’ai pleuré » : la confession bouleversante

Le joueur ne cache pas son immense déception au moment où le deal avec Marseille tombe à l’eau. Avec une sincérité désarmante, il confie : « Pourquoi ça ne s’est pas fait ? Franchement, même aujourd’hui je ne saurais même pas l’expliquer. J’ai pleuré quand on m’a dit que je n’allais pas à l’OM. »

Ces mots résonnent comme un coup de poignard pour les supporters olympiens, conscients qu’un tel profil aurait pu incarner l’avenir offensif du club phocéen. À Marseille, ce genre de regret s’inscrit durablement dans la mémoire collective.

La famille avant tout, le destin autrement

Mais à 14 ou 15 ans, les décisions ne se prennent jamais seul. Ben Seghir l’assume pleinement : « J’ai aussi fait le choix pour ma famille, car ma famille a voulu choisir la sécurité avant tout et pensait que Marseille n’était pas le meilleur endroit pour moi pour évoluer. J’étais encore jeune, j’ai écouté ma famille. Mais j’ai pleuré. »

Un choix raisonnable, humain, presque banal, qui l’a conduit vers Monaco, puis vers l’élite européenne. À Marseille, on se consolera en se disant que le football, parfois cruel, écrit toujours ses plus belles histoires à l’encre des regrets.

