Mercato : Le PSG officialise sa première recrue de l’hiver

Ça y est, le PSG tient sa première recrue de ce mercato hivernal. En attendant l’équipe professionnelle de Luis Enrique, qui attend du renfort, c’est le centre de formation et de préformation du club de la capitale qui se renforce.

Le PSG a renforcé son centre de formation et de préformation avec Oumar Sissoko, souvent appelé Bachou. Le gardien de 38 ans qui compte 29 sélections avec le Mali est aujourd’hui au Montreuil FC en Régional 1 et est l’entraîneur des gardiens des U23 du Mali. Il sera aussi coach des jeunes portiers du Paris Saint-Germain.

« Oumar Sissoko, surnommé Bachou, ancien international malien, intègre le staff du centre de formation et de préformation du Paris Saint-Germain en qualité d’entraîneur des gardiens. Parallèlement à cette nouvelle fonction, il poursuit sa carrière de joueur au Montreuil FC (R1) et exerce également comme entraîneur des gardiens de la sélection U23 du Mali. Une nomination que nous, Montreuillois, tenions à mettre en lumière, au regard de son engagement actuel sous les couleurs montreuilloises et de la portée de cette étape dans son parcours », écrit le Montreuil FC sur son site officiel.

Après cette officialisation, les supporters du PSG attendent désormais de connaître l’identité du premier joueur qui va venir renforcer l’effectif de Luis Enrique dans la seconde moitié de saison. Selon plusieurs sources concordantes, Luis Campos, le directeur sportif parisien, viserait en priorité un défenseur central, milieu de terrain et un ailier polyvalent cet hiver.

