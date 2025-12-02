Mercato AS Monaco : Accord conclu pour Karetsas ?

Le phénomène grec, Konstantinos Karetsas est sur la short-list de l’AS Monaco en vue du prochain mercato hivernal. D’autres clubs européens jouent les trouble-fêtes.

Mercato AS Monaco : Konstantinos Karetsas attendu à Monaco cet hiver ?

Konstantinos Karetsas attire déjà de nombreuses formations européennes. Le jeune milieu offensif, seulement 18 ans, voit son nom circuler un peu partout en Europe. Et cela pourrait faire grimper son prix. Selon le spécialiste mercato Ekrem Konur, l’AS Monaco ferait partie des clubs qui suivent le plus le joueur.

Les dirigeants monégasques activent leurs réseaux pour renforcer l’équipe de Sébastien Pocognoli lors du prochain mercato hivernal. L’ASM se porte mal en ce début de saison. En Ligue 1 comme en Ligue des Champions, il lâche des points. D’où l’intérêt pour Konstantinos Karetsas. Mais le club princier n’est pas seul. D’autres équipes, et pas des moindres, se sont déjà positionnées : Borussia Dortmund, Manchester City, AC Milan, Bayer Leverkusen. Des géants, tous chauds pour déloger la pépite.

Plusieurs recruteurs de ces clubs se sont d’ailleurs déplacés la semaine dernière. Ils l’ont observé face à Bâle, victoire 2–1. Et surtout un Karetsas décisif, ce qui suscite encore l’intérêt autour de lui. Cette saison, l’international grec (9 sélections) a claqué 1 pion et délivré 7 offrandes en 21 matchs toutes compétitions confondues. Sur Tranfertmarkt, la valeur du joueur est estimée à 23 millions d’euros. Il est sous contrat jusqu’en 2029.

