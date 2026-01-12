Rupture annoncée à l’OM : La vérité enfin dévoilée !

La direction de l’OM compte procéder à quelques départs durant ce mercato. L’idée de rompre le contrat de Matt O’Riley a même circulé. Mais la vérité est différente.

Mercato OM : Fin de suspense pour Matt O’Riley

Le mercato commence à s’emballer à l’Olympique de Marseille, où plusieurs joueurs sont proches de la sortie. Robinio Vaz et Darryl Bakola sont notamment proches d’être vendus. La direction de l’OM espère toucher un gros chèque en contrepartie. Leurs départs permettraient de renflouer les caisses mais aussi de dégager des places pour de nouvelles recrues.

Matt O’Riley est également cité sur cette liste de partants. Son rendement – 1 but et 5 passes décisives – depuis son arrivée en aout dernier aurait déçu la direction de l’OM. Au point où les dirigeants marseillais songeraient à casser son prêt dès cet hiver. Ce qui permettrait de renvoyer l’international danois à Brighton le plus rapidement possible.

Cette éventuelle rupture a suscité de vives interrogations sur la stratégie de l’Olympique de Marseille. Ces spéculations ont cependant été démenties par Foot Mercato. Le média en ligne assure que la direction de l’OM n’a nullement intention de se débarrasser de Matt O’Riley.

Une confiance mutuelle entre chaque partie

Bien au contraire, Roberto De Zerbi compte sur lui pour la suite de la saison. L’entraîneur de l’OM le considère comme un pion essentiel de son dispositif. L’avenir du joueur de 25 ans s’inscrit donc à Marseille malgré les tentatives de déstabilisation. La confiance mutuelle entre le joueur et l’institution semble intacte.

