Mercato PSG : Un prodige russe arrive pour chasser Zabarnyi

Déjà embêté avec la présence de Matvey Safonov, qui a mis les supporters dans sa poche après sa prestation XXL lors de la finale de la Coupe Intercontinentale de la FIFA contre Flamengo, Ilya Zabarnyi pourrait voir un second russe débarquer au PSG dans les semaines à venir. Suffisant pour pousser le défenseur ukrainien vers la sortie ?

Mercato : Le PSG craque pour sensation russe

Luis Campos poursuit son oeuvre de rajeunissement de l’effectif du Paris Saint-Germain. Cet hiver, le conseiller sportif du PSG ne devrait pas bouleverser le groupe de Luis Enrique, mais la donne pourrait être tout autre l’été prochain, notamment en fonction des résultats obtenus cette saison. L’entraîneur espagnol apprécie les jeunes joueurs tournés vers le collectif et capables d’assimiler ses principes de jeu.

Dans cette optique, le PSG prospecte aux quatre coins du monde, à la recherche de talents prometteurs. Deux ans après avoir délogé Matvey Safonov de Krasnodar contre un chèque de 20 millions d’euros, Luis Campos aurait déniché une pépite du côté du Lokomotiv Moscou.

En effet, selon les informations d’Ekrem Konur, le club parisien serait positionné pour recruter Aleksey Batrakov, milieu offensif de 20 ans. Sous contrat avec le Lokomotiv jusqu’en juin 2029, le natif d’Orekhovo-Zouïevo est considéré comme l’un des plus grands talents du football russe. Mais le PSG est loin d’être seul sur ce coup et il devra se montrer assez généreux pour espérer damer le pion à la concurrence.

Aleksey Batrakov entre le PSG et le Barça

À l’instar de Matvey Safonov, tout indique qu’Aleksey Batrakov est promis à un bel avenir dans l’un des cinq grands championnats européens. Pour laisser partir leur joyau, les dirigeants du Lokomotiv Moscou demanderaient une enveloppe d’au moins 40 millions d’euros.

Un montant largement à la portée du PSG. Toutefois, il faudra compter avec la concurrence du FC Barcelone, FC Porto, Inter Milan, Juventus Turin et l’AS Monaco. Cette saison, Batrakov a inscrit 15 buts et délivré 6 passes décisives en 23 matchs toutes compétitions confondues.

Une seconde arrivée russe au sein de l’effectif de Luis Enrique pourrait tout simplement pousser Ilya Zabarnyi à réclamer un départ l’été prochain. D’autant que le défenseur central international ukrainien peine à s’imposer à Paris.

