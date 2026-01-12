Mercato FC Nantes : Grand ménage, 5 départs programmés à Nantes !

Les dirigeants du FC Nantes ont pris des décisions radicales concernant certains joueurs. Au moins 5 indésirables sont poussés vers la sortie pendant ce mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : 5 indésirables annoncés sur le départ !

Plongé dans la lutte pour le maintien, le FC Nantes accélère sur tous les fronts en ce mercato d’hiver. Malgré un exploit retentissant décroché à Marseille (0-2), les Canaris stagnent à une inquiétante 16e place de Ligue 1 et n’ont plus le choix : il faut agir vite et fort.

Déjà renforcé par les arrivées de Deiver Machado et de Rémy Cabella, buteur au Vélodrome, le club des bords de l’Erdre espère encore attirer plusieurs profils. Mais le mercato nantais ne se limite pas aux arrivées. En coulisses, la direction prépare un sérieux dégraissage.

Selon L’Équipe et Ouest-France, l’arrivée d’Ahmed Kantari sur le banc, en remplacement de Luis Castro, a été suivie d’entretiens individuels. Verdict : cinq recrues estivales sont poussées vers la sortie dès cet hiver. Mayckel Lahdo, Amady Camara, Yassine Benhattab, Hyeok-kyu Kwon et Hyun-seok Hong ne font plus partie des plans.

Ces joueurs sont invités à se trouver un nouveau point de chute afin de libérer de la place pour d’autres renforts. Reste à savoir si Mayence, l’AZ Alkmaar et Sturm Graz accepteront de rompre les prêts de Hong, Lahdo et Camara. Pour Benhattab, en revanche, les solutions ne manquent pas : courtisé par de nombreux clubs de Ligue 2, mais aussi au Portugal, en Belgique et en Championship, le meilleur joueur de National la saison passée pourrait rapidement rebondir.

