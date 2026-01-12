Ça chauffe à l’OM : Darryl Bakola proche aussi du départ !

L’OM va sans doute se séparer de quelques espoirs durant ce mercato hivernal. En plus de Robinio Vaz, Darryl Bakola se rapproche aussi de la sortie.

Mercato : Darryl Bakola refuse de prolonger à l’OM

Le mercato commence à s’emballer du côté de l’Olympique de Marseille. Le président Pablo Longoria l’avait prévenu, il faudra vendre avant de recruter. Et deux grandes promesses de l’OM sont aujourd’hui en instance de départ. Il s’agit de Robinio Vaz, dont le bail expire en juin 2028 et Darryl Bakola qui arrive en fin de contrat en juin 2027.

Ces prodiges devraient quitter le navire OM suite à un désaccord avec leur direction. Concernant Robinio Vaz, le dénouement est proche. Un accord avec l’AS Rome est quasiment scellé à hauteur de 25 millions d’euros. Le club italien peaufine actuellement les derniers détails contractuels avec les représentants du jeune.

À voir

Mercato Stade Rennais : Un Polonais dit Oui au SRFC !

Lire aussi : Mercato OM : Ça s’accélère pour Robinio Vaz et Darryl Bakola !

Darryl Bakola devrait connaitre le même sorte. La Provence rapporte que le milieu de terrain de 18 ans, à l’instar de Robinio Vaz, a décliné une proposition salariale de 60 000 euros par mois de la porte de l’OM. Cette proposition aurait particulièrement agacé l’entourage du joueur. La fissure se creuse donc entre les deux parties.

Plusieurs clubs européens tentent de le recruter

La direction de l’Olympique de Marseille reste pour le moment inflexible face aux réclamations du jeune joueur. Elle refuse toute surenchère financière. En d’autre terme, si Darryl Bakola refuse de s’engager sur le long terme, une vente deviendra inévitable. L’OM devra le vendre afin d’éviter qu’il parte gratuitement l’année prochaine.

Surtout de grands clubs européens, comme Arsenal, Chelsea, Juventus, Aston Villa ou l’Eintracht Frankfort, sont à ses trousses. Des clubs saoudiens suivraient aussi de près sa situation. Reste à savoir combien l’OM réclamera pour son transfert. Un gros chèque sera sans doute attendu dans le but de financer le mercato.

Lire la suite sur Darryl Bakola :

Mercato OM : Darryl Bakola, Marseille a tranché pour son avenir

À voir

Mercato : Al-Khelaïfi débloque un deal à 20M€ pour le PSG !

Coup de théâtre à l’OM : Darryl Bakola vers l’Italie !

Mercato : Terrible danger pour l’OM autour de Darryl Bakola