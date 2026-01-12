Mercato : Al-Khelaïfi débloque un deal à 20M€ pour le PSG !

En plein mercato hivernal, Nasser Al-Khelaïfi a permis au PSG d’engranger une manne financière de 20 millions d’euros. Un joli chèque qui pourrait un marché des transferts paisible au club de la capitale.

Mercato : L’Arabie Saoudite signe un chèque de 20M€ au PSG

Il y a quelques jours, le Paris Saint-Germain a annoncé l’arrivée d’un nouveau sponsor premium : Beyond, promoteur immobilier basé en Arabie Saoudite. Nasser Al-Khelaïfi et le groupe saoudien ont paraphé un accord d’une durée de trois ans et demi, soit jusqu’en juin 2029. Par cet accord, Beyond Developments est désormais présent sur la manche des maillots du PSG, que ce soit en championnat, en Coupe de France ou en Ligue des Champions.

Un partenariat très lucratif pour le club de la capitale frabnçaise. En effet, le nouveau « partenaire premium sleeve » rapportera autour de 20 millions d’euros par exercice. À noter que ce partenariat dépasse le précédent accord avec GOAT, plateforme de vente en ligne de vêtements et de sneakers lifestyle, qui rapportait entre 15 et 17 millions d’euros au club de la capitale.

Sont également présents sur le maillot du Paris Saint-Germain : Nike, Qatar Airways et Snipes. Au total, ces sponsors génèrent environ 200 millions d’euros pour les champions d’Europe. De quoi permettre à la direction du PSG d’envisager l’avenir sereinement, sachant que le club de la capitale réalise en plus dernièrement des économies sur le marché des transferts.

La hiérarchie des partenariats est claire : Beyond se situe au deuxième niveau, juste derrière les deux locomotives que sont l’équipementier et le sponsor principal. Pour le Paris SG, c’est une ligne de revenus supplémentaire, prévisible, qui tombe à point nommé au moment d’aborder la seconde partie de saison et les tours à élimination directe.

La marque PSG a pris énormément de valeur depuis l’arrivée de QSI en 2011. En 2025, le club francilien était estimé à 3,76 milliards d’euros, soit une croissance de 8% par rapport à l’année précédente.

