Transfert-choc : Le Real vient chercher Fabian Ruiz au PSG !

Malgré des débuts plutôt compliqués, Fabian Ruiz fait aujourd’hui partie des cadres de Luis Enrique au PSG. À la recherche de renouveau au milieu de terrain, le Real Madrid serait fortement intéressé par une arrivée du numéro 8 parisien. Explications.

Mercato PSG : Xavi Alonso veut Fabian Ruiz au Real Madrid

Luis Enrique évoque des rumeurs montées pour déstabiliser le PSG de l’extérieur, mais le cas Fabian Ruiz pourrait bien se poser lors du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu de terrain espagnol n’a pas encore renouvelé son engagement avec le PSG et plusieurs clubs européens pointent déjà leur nez pour tenter de le convaincre de changer d’air à l’issue de la saison en cours.

Après Galatasaray et Everton, c’est désormais le Real Madrid qui s’intéresserait à l’ancien joueur du Napoli. En effet, le média spécialisé Planeta Real Madrid assure que les dirigeants madrilènes seraient très intéressés par le profil du gaucher de 29 ans.

Déçu par le rendement actuel et la qualité technique de ses milieux de terrain, notamment Judes Bellingham, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni, l’entraîneur des Merengues, Xabi Alonso, serait intéressé par le renfort d’un ou deux joueurs dans ce secteur de jeu l’été prochain. Dans cette optique, le nom de Fabian Ruiz a été glissé en interne au cours des dernières semaines.

De son côté, Fichajes confirme que la situation contractuelle de Fabian Ruiz au PSG aurait alerté l’état-major du Real Madrid. Un départ de Paris est jugé « probable » par le média espagnol, qui croit par conséquent aux chances de la Maison-Blanche de rafler la mise et d’attirer Fabian Ruiz. Pour cela, il faudra néanmoins payer une indemnité de transfert « à la hauteur de son rôle actuel au Paris Saint-Germain », soit 40 millions d’euros.

À 29 ans, le joueur formé au Betis Séville a pris une dimension XXL à Paris. Avec Joao Neves et Vitinha, il est dans la meilleure période de sa brillante carrière. Le voir poussé vers la sortie par Paris serait très étonnant. D’autant plus qu’en septembre dernier, Fabian Ruiz était cité comme étant en négociation pour prolonger. Pour autant, il est vrai que la nouvelle politique du Paris SG accorde la priorité à la jeunesse et qu’à bientôt 30 ans, le Champion d’Europe 2024 dénote.

