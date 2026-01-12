Mercato ASSE : Monaco et Lille sur un coup à Saint-Etienne

Zuriko Davitashvili, ailier de l’ASSE, n’est pas courtisé qu’en Europe. Il est également ciblé en Ligue 1 par l’AS Monaco et le LOSC.

ASSE Mercato : L’AS Monaco et le Lille OSC lorgnent Davitashvili

L’ASSE est harcelé cet hiver par plusieurs prétendants de Zuriko Davitashvili. À l’étranger, le Besiktaş, Trabzonspor, Everton ou encore le Benfica sont intéressés par son profil. Mais pas seulement ! L’attaquant des Verts est aussi sollicité en Ligue 1. Ayant fait l’objet d’une proposition du RC Strasbourg pendant le mercato d’été dernier, il avait été bloqué par Kilmer Sports Ventures.

Cet hiver encore, il est sur les tablettes de l’AS Monaco et de Lille OSC selon les informations d’Ekrem Konur, journaliste spécialiste du marché des transferts. Ces deux clubs ont les moyens de recruter Zuriko Davitashvili. Toutefois, ils devront se montrer plus que convaincant, car l’AS Saint-Etienne ne veut pas se séparer de son meilleur buteur actuel. Le coach des Verts compte sur lui pour jouer crânement la montée en Ligue 1.

L’ASM et le LOSC vont-ils sortir le chéquier pour le buteur de Saint-Etienne ?

Auteur de 8 buts et d’une passe décisive en 16 matchs de Ligue 2 disputés cette saison, l’international Géorgien (52 sélections, 7 buts) est un joueur majeur de l’équipe d’Eirik Horneland. Acheté à 6 millions d’euros à Bordeaux en juillet 2024, il est évalué à 8 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

La Direction de l’ASSE ne prêterait attention qu’à une offre atteignant le double de la valeur marchande actuelle du joueur de 24 ans, dont le contrat est valide jusqu’en juin 2028. Les Monégasques ou les Lillions sont-il prêts à sortir 16 millions d’euros minimum, pour débaucher Zuriko Davitashvili de l’équipe de l’AS Saint-Etienne ? Réponse d’ici le 2 février 2026, date de la fermeture du mercato d’hiver.

