Mercato Stade Rennais : Un Polonais dit Oui au SRFC !

Les dirigeants du Stade Rennais touchent au but pour un international polonais. Le transfert est presque bouclé.

Depuis l’ultimatum adressé à Habib Beye, la dynamique du Stade Rennais est impressionnante. L’ancien entraîneur du Red Star a redressé la barre avec sept victoires lors des neuf dernières rencontres, dont un succès convaincant à Lille (2-0). Sorti du ventre mou, Rennes avance fort, mais sait qu’un apport qualitatif supplémentaire serait un levier précieux pour maintenir le cap.

Si la piste menant au prodige argentin Claudio Echeverri s’est refroidie, le Stade Rennais a rapidement activé une autre alternative. Suivi également par l’Olympique Lyonnais, le milieu offensif polonais Sebastian Szymanski a séduit la cellule de recrutement bretonne. International confirmé (50 sélections, 6 buts), le joueur de 26 ans possède un vécu solide, forgé entre le Legia Varsovie, le Dynamo Moscou, Feyenoord et, depuis l’été 2023, Fenerbahçe.

En Turquie, Szymanski a surfé sur les vagues du succès. Il vient de remporter la Supercoupe de Turquie avec Fenerbahçe face à Galatasaray (2-0). En 133 matches avec le club stambouliote, il a claqué 22 pions et délivré 30 passes décisives. Mais son rendement en baisse cette saison et l’arrivée de Mattéo Guendouzi ont fragilisé sa position, au point de le pousser vers la sortie.

Une situation dont profite Rennes. Selon le journaliste Matteo Moretto, le club breton serait prêt à investir 11 millions d’euros hors bonus pour boucler l’opération. L’accord serait imminent. Le Stade Rennais tient là sa première recrue de l’hiver.

