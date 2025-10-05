ASSE : Une prolongation qui vaut un chèque XXL pour Sainté

L’ASSE, en pleine lutte pour un retour immédiat en Ligue 1 la saison prochaine, reçoit une nouvelle qui a de quoi lui sauver un jackpot. William Saliba va finalement prolonger à Arsenal jusqu’en 2030. Ce qui évite un départ libre et offre à Saint-Étienne la possibilité de récupérer une manne financière potentielle colossale.

ASSE : Saliba verrouillé à Arsenal… Saint-Étienne prêt à encaisser le jackpot

À seulement 24 ans, William Saliba s’apprête à devenir l’un des défenseurs les mieux payés de Premier League. Courtisé par le Real Madrid, qui espérait profiter de sa situation contractuelle, le Français a finalement choisi la stabilité en prolongeant avec Arsenal. Un choix sportif… mais aussi financier, puisque le club londonien entend le sanctuariser comme pierre angulaire du projet Arteta.

Lire aussi : Mercato : William Saliba recale le PSG et le Real Madrid

Cette prolongation n’est pas anodine : elle éloigne le spectre d’un départ libre ou à prix réduit. Les Gunners verrouillent ainsi un actif majeur, qui ne pourra désormais bouger qu’à coup de dizaines de millions d’euros. Et dans cette équation, un invité surprise se faufile : l’AS Saint-Étienne. Vendu 30 millions d’euros en 2019, Saliba rapportera encore gros à son club formateur grâce à une clause de 20 % à la revente.

À voir

Metz – OM : Gouiri envoie un message fort à ses détracteurs

Lire aussi : Mercato ASSE : Le Jackpot surprise lié à William Saliba !!

Autrement dit, plus Arsenal attend, plus Sainté gagne. Estimé aujourd’hui à 80 millions d’euros par Transfermarkt, le défenseur pourrait rapporter… 16 millions aux Verts en cas de transfert dans les prochaines années. Une somme qui représenterait un véritable bol d’oxygène pour les finances ligériennes. À Londres, on prolonge. À Saint-Étienne, on prie pour une future offre XXL.