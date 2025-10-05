OM : Un mercato XXL, la grande annonce de De Zerbi

L’OM ne cache plus ses ambitions. Roberto De Zerbi, après une victoire convaincante à Metz, a assumé publiquement ce que tout le monde pense : le mercato phocéen a changé la dimension du club.

Metz – OM : Un succès net qui en dit long sur le mercato de Marseille

Face à la lanterne rouge de Ligue 1, l’OM n’a pas tremblé. Un déplacement à Metz peut toujours réserver des pièges, mais Mason Greenwood et ses partenaires ont plié l’affaire sans trembler : 3-0 au tableau d’affichage, et surtout une maîtrise de bout en bout. Roberto De Zerbi, satisfait mais lucide, n’a pas voulu se contenter du score.

« Je suis content, parce que c’était un match difficile, au-delà du score 3-0 et du fait que Metz soit dernier. L’année dernière, on aurait perdu ce match », a-t-il lâché sans détour. Une phrase lourde de sens, qui résume à elle seule la mue marseillaise.

De Zerbi encense son recrutement

Le coach italien ne s’en cache pas : le renouveau marseillais porte la marque de son mercato. « Sans parler des nouveaux joueurs qui sont très forts, je pense qu’on a gagné en maturité », a-t-il insisté, comme pour rappeler que le changement ne se limite pas aux noms couchés sur la feuille de match. Plus tranchant encore, il ajoute : « On sait comment gérer ces matchs sans perdre l’ordre et l’équilibre pour faire mal dans le moment juste ».

Il poursuit : « On a été plus rapide en seconde mi-temps quand on récupérait la balle, et sur 3 ou 4 occasions on aurait pu être plus efficace dans les derniers mètres ». Marseille l’annonce désormais haut et fort : ce n’est plus le même OM. Et si De Zerbi parle déjà comme un entraîneur sûr de ses hommes, c’est peut-être parce qu’il sait ce qui l’attend.