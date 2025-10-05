Mercato PSG : Guardiola prépare un gros coup au Paris SG

Après Gianluigi Donnarumma, le PSG pourrait perdre un autre joueur clé de son effectif dans les prochains mois. Pep Guardiola, entraineur de Manchester City, aurait désormais Warren Zaïre-Emery dans le viseur.

Mercato PSG : Donnarumma, le coup de tonnerre qui a tout déclenché

Voir Gianluigi Donnarumma quitter Paris relevait encore de la science-fiction il y a quelques mois. Sacré en Ligue des champions, élu meilleur gardien du monde par certains observateurs, l’Italien semblait intouchable. Mais Luis Enrique en a décidé autrement. Sans état d’âme, l’entraîneur espagnol a ouvert la porte à un départ, et Manchester City s’est engouffré dans la brèche.

Le champion d’Europe a finalement traversé la Manche dans les ultimes heures du mercato pour devenir le nouveau gardien titulaire de Guardiola, Ederson ayant été expédié à Fenerbahçe. Une opération éclair, mais terriblement symbolique : personne n’est intransférable au PSG.

Zaïre-Emery, la prochaine cible de Pep ?

Selon CaughtOffside, Pep Guardiola surveillerait désormais de près la situation de Warren Zaïre-Emery, en manque de temps de jeu sous Luis Enrique. Le milieu parisien, évalué à environ 80 millions d’euros, serait perçu comme un potentiel héritier de Rodri à long terme. Le coach catalan n’est pas du genre à forcer un dossier sans conviction.

S’il frappe à la porte du centre de formation parisien, c’est qu’il a un plan bien précis. Et dans la tête de Zaïre-Emery, une question commence peut-être déjà à trotter : faut-il partir pour grandir ? Après Donnarumma, City pourrait bien déclencher un deuxième séisme au PSG.