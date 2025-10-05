PSG : L’un des deux meilleurs au monde au Paris SG, l’annonce choc !

Luis Enrique et le PSG sont actuellement sur un nuage après notamment un succès éclatant 2-1 à Barcelone en Ligue des Champions. Une rencontre illuminée par celui que le technicien espagnol place comme l’un des deux meilleurs au monde à son poste actuellement.

PSG : Luis Enrique s’enflamme pour Vitinha

Il est sans doute le maître à jouer du milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Le Portugais est entré dans une dimension qui fait de lui aujourd’hui un joueur injouable. Pourtant, ses débuts au sein du club de la capitale était loin de le faire passer pour un joueur d’un tel niveau. Grand artisan du titre historique remporté en Ligue des Champions, l’ancien du FC Porto a même terminé sur le podium du Ballon d’Or 2025.

Présent en conférence de presse à la veille d’un déplacement crucial à Lille, Luis Enrique s’est montré dithyrambique sur le niveau affiché par son milieu de terrain depuis plusieurs saisons. « J’ai fait le même travail avec lui qu’avec les autres joueurs. Il est l’un des deux meilleurs milieux au monde. Je veux améliorer le niveau de chaque joueur, pas seulement celui de Vitinha. C’est beau de voir son niveau, il peut s’améliorer. C’est un joueur très important pour nous « , a-t-il déclaré.

Luis Enrique à propos de Neves et Kvaratskhelia convoqués en sélection

Si le technicien espagnol peut se frotter les mains d’avoir Vitinha toujours au meilleur de sa forme, il a tout de même de quoi se faire du souci pour Joao Neves et Kvaratskhelia. Le milieu de terrain portugais et l’ailier géorgien sont tous forfaits pour le choc face aux Dogues. Pourtant, ils sont tous convoqués en équipe nationale. Loin de s’en offusquer, l’entraîneur du PSG préfère relativiser.

« Je ne sais pas si je dois parler de ce sujet en profondeur. Mais j’ai toujours pensé à la santé de mes joueurs, je ne veux prendre aucun risque avec mes joueurs. On l’a vu sur les derniers matchs, avec Neves qui s’est échauffé à Barcelone mais, à la fin, il a eu cette blessure. Je comprends les sélectionneurs, j’ai été de ce côté-là. C’est un entourage différent, je pense que tous les coachs cherchent la même chose », s’est-il contenté.