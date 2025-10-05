ASSE : La déclaration forte de Horneland après Montpellier

Avec l’ASSE vainqueur sur la pelouse de Montpellier, Eirik Horneland n’a pas mâché ses mots en conférence de presse. Entre satisfaction et revanche assumée, le technicien norvégien a envoyé un message clair à toute la Ligue.

ASSE : Une victoire au goût de revanche face à Montpellier selon Horneland

À peine installé derrière le micro, Horneland a donné le ton. Pas question de minimiser ce succès à l’extérieur, surtout après la déconvenue de la semaine précédente. « C’était un match important et c’est une petite revanche sur le match de la semaine dernière », a-t-il lâché, pour faire référence à la défaite contre Guingamp. Le coach de l’ASSE a reconnu la difficulté de la rencontre, disputée dans un climat tendu.

« Ça n’a pas été un très beau match de football, mais avec deux beaux buts et deux bonnes équipes », a-t-il résumé. Pas d’esbroufe, mais une efficacité chirurgicale qui a fait la différence. Le Norvégien a insisté sur l’engagement de ses joueurs dans une bataille physique intense. « Ça a été un match très agressif notamment au début. Montpellier nous a rendu la tâche difficile dès le début, au fur et à mesure on a réussi à rentrer mieux dans le match et à mieux le maîtriser », s’est-il félicité.

Un signal fort envoyé au championnat

Mais au-delà du combat, Horneland a tenu à rappeler la capacité de son équipe à produire du jeu. « On a vu sur les deux buts que l’équipe est capable de jouer un beau football, de jouer des belles actions », a-t-il souligné. Plus qu’un simple succès, ce déplacement victorieux ressemble à un tournant psychologique. « C’est important de gagner, de rebondir après Guingamp, de prendre des points et de revenir en haut du classement », a conclu le technicien.