FC Nantes : Grosses inquiétudes après le nul à Brest

Le FC Nantes a ramené un nul encourageant de son déplacement à Brest (0-0), mais le résultat sportif est rapidement passé au second plan. Deux milieux de terrain ont quitté la pelouse sur blessure en fin de match, laissant planer un doute inquiétant sur la suite des opérations.

Brest – OM : Un point précieux… au prix fort

Le match nul arraché au Stade Brestois valait son pesant d’or pour des Canaris en quête de régularité. Solides défensivement, appliqués dans l’effort collectif, les Nantais ont su résister aux vagues bretonnes pour repartir avec un point mérité. Mais cette performance courageuse a eu un coût élevé dans les dernières minutes.

Lire aussi : Brest – FC Nantes : Le FCN peine toujours à décoller !

À la 85e, le jeune Dehmaine Tabibou, 20 ans, s’est effondré, visiblement touché musculairement. Incapable de poursuivre, il a demandé à être remplacé, le visage crispé, signe d’un problème plus sérieux qu’une simple gêne passagère.

Double alerte musculaire, le staff retient son souffle

À peine deux minutes plus tard, nouveau coup dur : Hyun-Seok Hong, autre pièce maîtresse du milieu, ressent lui aussi une douleur musculaire et quitte le terrain à la 87e minute. Deux sorties presque simultanées, dans un match marqué par une intensité physique constante, de quoi alarmer le staff médical nantais.

À voir

ASSE : Une prolongation qui vaut un chèque XXL pour Sainté

Lire aussi : FC Nantes : Trois forfaits confirmés, un indésirable relancé !

Pour l’heure, le club reste prudent et ne communique pas officiellement sur la nature des blessures. L’hypothèse de simples crampes reste envisagée, mais des examens sont programmés dans les prochains jours. Une chose est sûre : si ces deux cadres venaient à manquer plusieurs rencontres, la belle résistance affichée à Brest pourrait vite laisser place à de sérieuses complications.