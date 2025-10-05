Metz – OM : Gouiri envoie un message fort à ses détracteurs

Amine Gouiri met enfin un terme à sa longue disette devant les cages avec l’OM. Après un début de saison compliqué, l’Algérien s’est parfaitement illustré samedi soir avec un but et une passe décisive lors de la victoire de Marseille 0-3 sur la pelouse du FC Metz. Occasion pour lui de répondre à ses détracteurs.

FC Metz – OM : Amine Gouiri, héros marseillais d’une victoire maitrisée

En manque de confiance depuis le début de saison, l’avant-centre algérien faisait l’objet de plusieurs critiques. L’arrivée de Pierre-Emerick Aubameyang n’a fait que rajouter un peu plus à la pression que subissait déjà Amine Gouiri. Cependant, il n’a jamais manqué du soutien de la part de son entraîneur Roberto De Zerbi. En réponse, l’ancien rennais a répondu avec une performance XXL samedi soir face au FC Metz.

Lire aussi : OM : Gros soutien pour Amine Gouiri en pleine crise !

À voir

PSG : L’un des deux meilleurs au monde au Paris SG, l’annonce choc !

Laissé au banc au profit du jeune Robinio Vaz, le buteur de 25 ans est finalement lancé en cours du jeu pour délivrer l’Olympique de Marseille. Buteur et passeur décisif sur le but de Matthew O’riley, Gouiri est enfin libéré et peut se permettre d’envoyer un message clair à la concurrence et à ses détracteurs. « Je n’ai pas changé mon jeu, je suis toujours le même, il me manquait juste des buts », sourit-il en zone mixte après le match.

Retrouver la confiance et maintenir le cap

Enfin buteur au bout de 7 matchs, le Fennec veut renaître de ses cendres et compte bien enchaîner désormais avec les bonnes performances. « Maintenant, ils vont arriver. J’ai mis un but, une passe ‘dé’ (pour O’riley sur la deuxième réalisation du soir), j’espère que ça va continuer comme ça », a lancé Amine Gouiri, qui n’a connu que quatre titularisations cette saison sous Roberto De Zerbi.