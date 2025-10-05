Mercato PSG : Un gros départ annoncé en janvier

Le PSG pourrait perdre l’un de ses talents offensifs dès cet hiver. Frustré par son statut de remplaçant de luxe, Kang-in Lee songerait sérieusement à faire ses valises. Un départ qui pourrait rebattre les cartes du mercato parisien.

Mercato PSG : Kang-in Lee, un talent sous-estimé ?

Face au FC Barcelone en Ligue des Champions, Kang-in Lee a réalisé une entrée en jeu remarquable. Il s’est même offert une frappe sur le poteau sur l’un de ses premiers ballons. Une façon de rappeler qu’il ne saurait être un simple joueur de rotation. Sauf que ses prestations, même en tant que remplaçant, ne semble pas convaincre Luis Enrique.

Une situation qui commence à peser lourd dans l’esprit de l’international, dont la popularité en Corée du Sud dépasse largement le cadre sportif. « C’est surtout Lee qui vit le plus mal cette situation. N’oublions pas qu’il est une star absolue en Corée du Sud où les débats ne portent pas sur le niveau de jeu du PSG mais sur le statut de remplaçant de Lee. Cela le conforte dans l’idée qu’il devrait jouer », explique Dominique Séverac, journaliste au Parisien.

Vers un départ dès janvier ?

Selon Séverac, le scénario est clair : « Je le verrais bien partir cet hiver. Dans ce cas-là, il serait immédiatement remplacé par une recrue polyvalente comme lui. » Le message est brutal, mais réaliste. Au PSG, personne n’est irremplaçable, surtout dans un secteur offensif où la concurrence est féroce.

Le club de la capitale, qui se prépare à un mercato mouvementé, pourrait donc acter ce départ sans trembler. Reste une grande question : où rebondirait Kang-in Lee ? Retour en Liga ? Premier League ? Ou un projet plus ambitieux en Asie pour capitaliser sur son statut de superstar ? Réponse dans quelques semaines.