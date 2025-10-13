ASSE : Chico Lamba blessé, Horneland prépare une surprise

Eirik Horneland fait face à une nouvelle vague d’inquiétude à l’ASSE. La blessure de Chico Lamba le contraint à trouver une solution d’urgence en défense centrale.

ASSE : La blessure de Chico Lamba, un coup dur pour Eirik Horneland

Eirik Horneland fait face à de sérieuses complications durant cette trêve internationale. Son groupe est miné par des blessures. En plus de Mahmoud Jaber, un autre cadre de l’ASSE a rejoint l’infirmerie. Chico Lamba (9 matchs joués) a dû céder sa place à la mi-temps contre Montpellier en raison d’une suspicion de blessure au pubis.

Le site Peuple Vert indique cette blessure rend le défenseur de 22 ans indisponible pour le match contre Le Mans. Son absence, si elle se confirme, sera un coup dur pour Eirik Horneland. L’entraîneur de l’ASSE ne peut pas compter sur Maxime Bernauer pour le remplacer. Le défenseur français étant re suspendu pour deux matchs suite à son carton rouge contre Guingamp.

Le patron du banc de l’AS Saint-Etienne doit donc trouver un nouveau partenaire pour Mickaël Nadé en défense centrale. Il dispose en tous cas de plusieurs options dans ce secteur de jeu.

Les options pour le remplacer en défense centrale

Eirik Horneland pourrait ressortir un joueur du placard : Dylan Batubinsika n’a pas joué la moindre minute cette saison. Malgré ses 25 matchs disputés en Ligue 1 l’an dernier, il est poussé vers la sortie. Le coach de l’ASSE pourrait lui donner une seconde chance. Dans le cas contraire, Horneland décidera de piocher au sein de la réserve de l’ASSE.

Deux jeunes défenseurs se distinguent dans ce sens : Axel Dodote et Kévin Pedro. La Ligue 2 pourrait être l’occasion de les lancer. Une autre possibilité serait de repositionner un latéral droit comme Dennis Appiah ou Joao Ferreira dans l’axe. Quoi qu’il en soit, la blessure de Chico Lamba force Eirik Horneland à revoir sa défense pour cette 10e journée de Ligue 2.