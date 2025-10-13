Mercato PSG : Luis Campos prépare un coup de génie à Londres

Désireux d’apporter un peu plus de créativité et de poids dans son milieu de terrain, le PSG viserait un très gros coup lors du prochain mercato estival. Luis Campos serait ainsi sur une piste prestigieuse du côté de Londres.

Mercato : Le PSG prêt à déloger le capitaine des Gunners

Même s’il possède l’un des trios de milieu de terrain les plus performants d’Europe avec Fabian Ruiz, Vitinha et Joao Neves, le PSG aimerait tout de même attirer un quatrième joueur de classe mondiale dans ce secteur de jeu. Surtout que Warren Zaïre-Emery est en baisse de régime depuis des mois. L’objectif ne serait pas de tout bouleverser, mais de rajouter de la qualité à un effectif déjà bien rodé.

Et pour cela, Luis Campos lorgnerait du côté de Londres. En effet, selon les informations de Fichajes, le conseiller sportif du PSG envisagerait de frapper un gros coup en allant déloger Martin Odegaard d’Arsenal FC. Après six années passées chez les Gunners, l’international norvégien de 26 ans pourrait avoir des envies d’ailleurs, surtout si l’équipe de Mikel Arteta venait à vivre une nouvelle saison blanche au terme de l’exercice en cours.

Le Paris Saint-Germain pourrait donc profiter de cette ouverture pour lui glisser une importante proposition afin de le convaincre de rejoindre la Ligue 1 l’été prochain. Cependant, le dossier ne s’annonce pas du tout aisé pour les Rouge et Bleu.

Arsenal ne veut pas vendre Martin Odegaard

Outre le PSG, le Bayern Munich serait également sur les rangs pour recruter Martin Odegaard. Les deux cadors européens voient dans le meneur de jeu d’Arsenal un profil rare, capable d’apporter créativité, justesse technique et leadership. Luis Enrique, séduit par sa vision du jeu et son influence dans l’entrejeu, aimerait l’associer à Vitinha et Joao Neves pour renforcer la maîtrise du Paris SG dans l’entrejeu.

Mais les dirigeants du club londonien restent confiants, même si la vigilance est aussi de mise. L’ancien crack du Real Madrid, qui a trouvé à Londres la stabilité qu’il n’avait pas trouvée en Espagne, se plaît en Premier League et entretient une relation privilégiée avec son entraîneur Mikel Arteta.

Cependant, l’intérêt de clubs du calibre du PSG et du Bayern pourrait rebattre les cartes, surtout si une offre XXL venait à arriver sur la table. Et ça, Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar savent très bien le faire. Même si signer un chèque supérieur à 100 millions d’euros n’est pas vraiment dans la stratégie de Luis Campos. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Martin Odegaard est évalué à 85 millions d’euros sur Transfermarkt.