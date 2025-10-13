Mercato FC Nantes : Kita attend le jackpot !

Une pépite du FC Nantes croule sous les offres. Le patron du FCN, Waldemar Kita se frotte les mains.

Mercato FC Nantes : Un joyau nantais affole la Premier League

Tylel Tati impressionne déjà l’Europe entière. Le défenseur du FC Nantes est devenu en quelques mois une cible de choix pour plusieurs cadors de Premier League. Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester United, Brighton, Brentford et Aston Villa ont envoyé leurs recruteurs l’observer. Six matchs de Ligue 1 lui ont suffi pour prouver son potentiel.

Tylel Tati a été appelé en équipe première cette saison après le départ de Nathan Zézé vers l’Arabie Saoudite. Et il a vite saisi cette chance. Il a comblé parfaitement le vide et entre pleinement dans les plans de Luis Castro. Le FC Nantes ne veut pas vite le vendre. Le président des Canaris, Waldemar Kita a rapidement blindé sa pépite. Tylel Tati a signé son premier contrat professionnel la semaine dernière.

Le club veut d’abord le faire grandir, sans brûler les étapes. Pas question de céder trop vite ce talent formé à la maison. Le projet est de le voir s’imposer, puis s’envoler au bon moment. Et la concurrence n’est pas seulement en Angleterre.

En Allemagne, Leipzig et Leverkusen suivent le dossier avec attention. En Espagne, le Barça fait aussi des yeux doux au crack nantais pour combler le départ d’Inigo Martinez. Pour l’instant, Nantes garde son joyau, bien décidé à le polir avant que l’Europe ne se l’arrache. Waldemar Kita va toucher une fortune pour sa pépite à cause de la rude concurrence.