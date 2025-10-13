Mercato : Le PSG lance sa machine pour recruter Lamine Yamal

Huit ans après l’épisode Neymar, le PSG s’est donné pour mission d’arracher une seconde perle au Barça : Lamine Yamal. Le club de la capitale française a déjà lancé sa machine dans ce sens. Explications.

Le PSG prêt à tout pour déloger Lamine Yamal du Barça

Comme rapporté par la presse espagnole ces dernières semaines, les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient fait de Lamine Yamal la priorité de son prochain mercato estival. Récemment, le site El Confidencial expliquait que le PSG était prêt à débourser 230 millions d’euros pour attirer l’attaquant de 18 ans, ce qui en ferait le joueur le plus cher de l’histoire.

Et selon Romain Molina, cette rumeur n’a rien de fantaisiste, puisque Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar seraient déterminés à arracher la pépite catalane aux Blaugranas. « Il y a Manchester City, mais surtout le PSG, car à Doha, ils ont dit : “On veut Lamine Yamal.” Ils ont décidé : “On le veut, quoiqu’il arrive, il faudra bien un jour l’avoir », a expliqué le journaliste d’investigation dans une vidéo publiée sur Youtube.

Cette déclaration sans équivoque illustre parfaitement l’approche directe et ambitieuse des propriétaires parisiens lorsqu’ils identifient une cible prioritaire. Si le jeune international espagnol a récemment prolongé son contrat avec le Barça, le Paris SG est déterminé à attirer le prodige espagnol dans la capitale, mais l’affaire ne sera pas simple pour les décideurs parisiens.

Le journaliste souligne également que « si le Paris Saint-Germain et le Qatar veulent, ils ont le budget illimité », rappelant la puissance financière considérable dont dispose le club parisien pour mener à bien ses ambitions. Cette capacité d’investissement, déjà démontrée par le passé avec des transferts records, constitue un atout majeur dans la course au recrutement de Lamine Yamal. D’ailleurs, le président du PSG aurait d’ores et déjà lancé l’offensive auprès du clan Yamal.

Nasser Al-Khelaïfi insiste auprès du père de Lamine Yamal

D’après le site Don Balon, Lamine Yamal est « un rêve de longue date » pour le Paris Saint-Germain, qui a bien l’intention de se montrer aussi patient que nécessaire pour un jour rafler la mise et s’offrir le joyau du FC Barcelone. Pour convaincre le joueur et son entourage, Nasser Al-Khelaïfi se serait déjà rapproché du père du jeune attaquant et entretiendrait un contact quasiment permanent avec lui.

« Le Barça ne peut donc pas être complètement serein, car le père de Lamine Yamal représente un danger pour l’avenir de son fils chez les Blaugrana, surtout si le PSG est de la partie », assure le média spécialisé. Affaire à suivre…