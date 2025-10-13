Mercato AS Monaco : Une pépite veut claquer la porte !

Un défenseur de l’AS Monaco pourrait bientôt quitter le Rocher. Un géant de Serie A se positionne pour l’accueillir.

Mercato AS Monaco : la Juventus veut chiper un crack de l’ASM

Après le départ du technicien de l’AS Monaco, Adi Hütter, un crack pourrait quitter le club. Jordan Teze attise les convoitises. Le Néerlandais, étincelant sous le maillot de Monaco, est désormais dans le viseur de la Juventus. Cette saison, il a déjà disputé 8 matchs avec les Rouge et Blanc. Les dirigeants turinois le ciblent pour renforcer la ligne défensive de l’équipe d’Igor Tudor.

Sa cote monte en flèche après sa prestation en Ligue des Champions. Face à Manchester City, il a frappé fort. Titulaire, il était sur tous les fronts et signé un but somptueux d’une frappe lointaine, offrant à Monaco un nul contre le géant anglais. L’international néerlandais envisage de prendre la direction de l’Italie. Le technicien de la Juventus, Igor Tudor pousse pour son arrivée à Turin.

Pour le moment, aucune décision n’est encore prise à l’ASM. Le joueur attend ce que décidera Sébastien Pocognoli, le nouveau tacticien du club. Le nouvel entraîneur pourrait bien rebattre les cartes et influencer l’avenir de Teze sur le Rocher. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à 9 millions d’euros et il est sous contrat jusqu’en 2029.