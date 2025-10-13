Coup de théâtre à l’OM : Un dirigeant prêt à s’en aller !

L’organigramme de l’OM est perturbé par une nouvelle inattendue. Le conseiller sportif Fabrizio Ravanelli serait proche de rejoindre son club formateur, Pérouse.

Mercato OM : Fabrizio Ravanelli en discussion avec Pérouse

L’Olympique de Marseille devrait faire face à un départ inattendu au sein de son organigramme. Fabrizio Ravanelli, qui occupe un rôle de conseiller sportif auprès de Pablo Longoria, risque de s’en aller. La presse italienne l’annonce, Pérouse, le club formateur du dirigeant italien est actuellement en grande difficulté en Serie C.

Les Pérugins auraient sollicité l’aide de Fabrizio Ravanelli. Le club est classé 19e du championnat et traverse une crise institutionnelle. La direction souhaiterait ainsi confier à Penna Bianca. un rôle majeur pour ramener la stabilité, l’autorité et une nouvelle vision. Cette approche ne laisserait pas l’ancien attaquant indifférent.

Un accord de principe entre les deux parties

Même si rien n’a encore été signé, plusieurs sources indiquent que Fabrizio Ravanelli aurait donné son accord de principe pour entamer des discussions avec Pérouse. L’Italien serait séduit par à cet « appel du cœur » venant de son club formateur. Le rôle exact qu’il devrait occuper n’a pas encore été précisé.

Calcio serie C, Faroni pronto a scuotere nuovamente il Perugia: torna Ravanelli? https://t.co/CZo8F0NSbK https://t.co/CnwKIJZRbQ — PerugiaToday (@PerugiaToday) October 7, 2025

À noter que Ravanelli avait vécu une période très mouvementée à l’Olympique de Marseille en fin de saison dernière. Le club phocéen avait pris la décision de l’écarter du stage de préparation à Rome. Ce malaise avait suscité diverses spéculations. Désormais moins présent à l’OM, son départ clôturerait une perte de soutien en interne. Les discussions se poursuivraient entre chaque camp.