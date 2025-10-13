Mercato OM : Un deal prévu cet hiver avec le RC Lens ?

L’OM ambition se délester d’un gros salaire lors du mercato hivernal. Tous les regards se tournent immédiatement vers Neal Maupay. Celui-ci pourrait faire l’objet d’un deal inattendu avec le RC Lens.

Mercato : L’OM cherche à se débarrasser de Neal Maupay

L’Olympique de Marseille a réalisé une série de quatre victoires avant la trêve internationale. Les Olympiens espèrent poursuivre sur cette lancée lors de la reprise du championnat. Mais cela n’empêche pas la direction du club de se projeter déjà sur le mercato hivernal. La priorité de l’OM sera sans doute d’alléger sa masse salariale. Et parmi les joueurs poussés vers la sortie, Neal Maupay figure en tête.

Lire aussi : Mercato OM : Une nouvelle offre tombe pour Maupay !

À voir

ASSE : Chico Lamba blessé, Horneland prépare une surprise

L’attaquant franco-argentin espère connaitre une meilleure deuxième saison à l’OM. Sauf que les choses ne déroulent pas comme il l’espérait. Neal Maupay n’entre plus dans les plans de Roberto De Zerbi. La preuve est flagrante. Le joueur de 29 ans n’a pas toujours pas disputé le moindre match sous le maillot phocéen cette saison.

La meilleure solution serait d’aller chercher plus de temps de jeu ailleurs. Avec un salaire estimé à 2,2 millions d’euros par an, Neal Maupay représente un boulet dans les finances de l’OM. La direction marseillaise ne peut le supporter. Le président Pablo Longoria et Medhi Benatia aurait même prévu de se débarrasser de lui dès cet hiver, indique Média Sport.

🚨 L’OM veut se débarrasser de Neal Maupay 🇫🇷… et vite.



Son salaire est jugé colossal.

Il n’entre plus dans les plans de De Zerbi 🇮🇹.

Et Longoria 🇪🇸 exige son départ.



Voici pourquoi le club pousse fort pour s’en séparer. ⬇️#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/AuI8sYdNoz — MATHIS FOOTBALL (@mathis_football) October 12, 2025

Le RC Lens toujours à l’affût

Malgré sa situation délicate à l’OM, Neal Maupay conserve une belle cote. Lyon, Valence, Séville, Sassuolo s’étaient déjà manifestés l’été dernier. Le RC Lens, après une première tentative manquée, pourrait revenir à la charge cet hiver. Surtout si les performances d’Odsonne Edouard ne s’améliorent pas.

Lire aussi : Mercato OM : Un prétendant lâche Maupay, la raison !

À voir

Mercato PSG : Luis Campos prépare un coup de génie à Londres

De son côté, l’ancien Niçois n’est pas pressé de partir. Il s’accroche à son contrat expirant en juin 2028, tandis que l’OM envisage une solution rapide pour se débarrasser de lui. L’idée d’un prêt prend son ampleur en interne. Ce scénario permettrait sans doute aux deux clubs de trouver un terrain d’entente.