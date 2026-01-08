Mercato ASSE : C’est fait, une première recrue signe

L’ASSE a officialisé sa première recrue estivale, ce mercredi. Elle a signé un contrat de courte durée, soit jusqu’en mai 2026.

ASSE Mercato : Moira Kelley renforce la défense des Vertes

L’ASSE s’est offert un renfort en défense, une semaine après l’ouverture officielle du marché des transferts d’hiver. Moira Kelley, défenseure de 23 ans, a rejoint les Verts en provenance de Linköping FC, en première division suédoise. Elle s’est engagée avec l’équipe de Sébastien Joseph pour seulement cinq mois, soit jusqu’à la fin de la saison 2025-2026.

Lisez aussi : ASSE : Une pépite toque à la porte de l’équipe de Horneland

L’Américaine a fait ses premiers pas dans le monde du football féminin dans son pays natal, sous le maillot de l’University of Kansas, puis à l’University of Virginia. Grâce à ses performances, elle a intégré ensuite l’équipe de Portland Thorns en première division américaine (National Women’s Soccer League). C’est en provenance de ce club que Moira Kelley avait déposé ses valises en Suède, en juillet 2025, pour sa première expérience en Europe.

La nouvelle recrue à qui l’ASSE a attribué le numéro 24 se réjouit de sa signature en Arkema Première Ligue. « Je voudrais remercier l’ensemble du club pour son accueil. J’ai hâte de commencer avec l’équipe, de jouer avec mes coéquipières, qui ont été formidables lors de mon arrivée, et de pouvoir m’exprimer sur le terrain devant les supporters de l’AS Saint-Étienne ! » a-t-elle déclaré.

Sébastien Joseph : « Moira Kelley va nous apporter de la stabilité défensive »

Quant à l’entraîneur des Stéphanoises, il apprécié le profil de Moira Kelley, décrite comme « une défenseure offensive et combative ».

À voir

OL Mercato : Le dossier Noah Nartey se décante

« Le recrutement de Moira s’inscrit dans la volonté d’un renfort défensif supplémentaire. Elle va pouvoir nous apporter de la stabilité défensive. Elle arrive avec une expérience européenne en Suède et de très bonnes statistiques dans l’utilisation du ballon et dans les duels. Elle n’a pas peur de jouer sous pression et possède une bonne capacité à casser les lignes et à renverser le jeu », s’est-il réjoui.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Horneland tient son équipe, mais il y a des attentes

À voir

INFO Mercato : Le RC Lens annonce une signature en MLS !

ASSE : Relégation en Ligue 2, Horneland lâche une bombe

ASSE : Encore une mauvaise nouvelle pour Saint-Étienne