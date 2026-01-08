Mercato : C’est fait, le PSG annonce un deal avec l’AS Rome

Le PSG vient d’officialiser sa première opération de ce mercato hivernal. Le club de la capitale a conclu un accord avec l’AS Rome pour les six mois à venir. Explications.

Mercato PSG : Une attaquante file en Italie

Arrivée au Paris Saint-Germain durant l’été 2024 en provenance de Rosenborg, Froya Dorsin quitte déjà la capitale. L’attaquante de 19 ans, qui n’a pas encore réellement eu l’occasion de s’imposer sous ses nouvelles couleurs, file en Italie sous le maillot de l’AS Rome. Annoncée par les médias étrangers ces derniers jours, la nouvelle a été officialisée ce jeudi par le PSG.

« Le Paris Saint-Germain annonce le prêt de Froya Dorsin à l’AS Roma, jusqu’au 30 juin 2026. L’attaquante norvégienne poursuivra sa saison en Italie, dans le championnat de Serie A féminine. Le Paris Saint-Germain souhaite à Froya une excellente deuxième partie de saison sous les couleurs romaines », écrit la section féminine du Paris SG.

Recrutée par le Paris Saint-Germain en septembre 2024, elle a effectué ses premiers pas en Rouge et Bleu en Arkema Première Ligue le mois suivant face au FC Fleury. Depuis son arrivée, la jeune attaquante a pris part à 16 rencontres toutes compétitions confondues, elle a trouvé le chemin des filets à deux reprises et a réalisé une passe décisive.

Sur le plan international, Froya Dorsin a été régulièrement appelée en sélection nationale depuis les catégories U15 et évolue actuellement avec l’équipe de Norvège Espoir. « Ce prêt à l’AS Roma est une excellente occasion de poursuivre mon développement dans un nouveau championnat et un nouveau pays. Je me réjouis de relever ce défi », confie l’internationale norvégienne sur le site du PSG.

