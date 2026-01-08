Mercato OGC Nice : Une arrivée imminente tombe à l’eau !

La direction de l’OGC Nice espérait boucler une deuxième recrue durant ce mercato. Mais les négociations pour Amir Richardson ont finalement échoué.

Mercato : Amir Richardson ne reviendra pas à l’OGC Nice

Le mercato commence à s’emballer du côté de l’OGC Nice. Les dirigeants ont réussi un premier coup d’éclat en signant Elye Wahi. L’attaquant français est prêté par Francfort, sans option d’achat. Il a déjà ouvert son compteur sous les couleurs niçoises ce week-end face au RC Strasbourg (1-1).

Un autre ancien de Ligue 1 était lui aussi attendu à l’OGC Nice cet hiver. Amir Richardson, actuellement en manque de temps de jeu à la Fiorentina, avait affiché son souhait de revenir au Gym durant ce mercato hivernal. Les discussions avaient immédiatement débuté entre les différentes parties.

Mais ce retour tant espéré d’Amir Richardson n’aura finalement pas lieu. L’Equipe assure que les négociations pour son prêt n’ont pas abouti à un terrain d’entente. Le milieu de terrain marocain ne rejoindra pas le Gym cet hiver. Cet échec contraint le club entraîné par Claude Puel à explorer d’autres solutions au milieu. Même si le départ d’Amir Richardson à la Viola est toujours d’actualité.

