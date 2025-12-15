ASSE : KSV, Horneland et les Verts sont au banc des accusés

La responsabilité de la Direction de l’ASSE, de l’entraîneur Erik Horneland et des joueurs est pointé du doigt par Patrick Guillou, après le match nul contre le SC Bastia, samedi.

L’ASSE en difficulté face au dernier de Ligue 2

Lanterne rouge de la Ligue 2, le SC Bastia a accroché l’ASSE au stade Geoffroy-Guichard, lors de la 17e journée du championnat. Plus grave, les Stéphanois ont été menés, à deux reprises, devant leurs milliers de supporters (plus de 21 000). Les Verts ont obtenu le point du nul grâce à la réussite de Zuriko Davitashvili, auteur d’un doublé. L’équipe d’Eirik Horneland a même manqué un penalty en toute fin de match (85e), par Florian Tardieu.

Tenue en échec par le dernier du championnat, l’AS Saint-Etienne (2e provisoirement) a raté l’occasion de mettre ses adversaires à distance à la mi-saison et reste sous la menace du Red Star, qui compte un match en moins.

L’AS Saint-Etienne « stagne et régresse » selon Guillou

Dans son analyse sur le match nul concédé aux Bastiais, mais aussi sur le bilan de l’équipe stéphanoise, Patrick Guillou n’épargne personne. Il pointe la responsabilité des dirigeants de Kilmer Sports Ventures, du coach et de ses joueurs.

« Chaque semaine, c’est cadeau à gogo : erreurs individuelles, alignement grossier, marquage aléatoire, implication défensive catastrophique. Pas de révolte au milieu. Devant, les exploits personnels cachent les évidences », a-t-il noté dans sa chronique pour le quotidien Le Progrès.

« Après un an, l’équipe stagne et régresse même. Pas d’identité. Pas d’automatismes. Manque évident d’idées et de constance. Que ce soit avec Eirik Horneland ou avec quelqu’un d’autre, le constat est implacable. La marge de manœuvre du coach est étroite », a commenté l’ancien joueur de l’ASSE.

Guillou : « Le rectangle vert contredit le projet en construction »

Pour Patrick Guillou, l’équipe du technicien norvégien manque d’orgueil et aussi l’ADN stéphanois. Le projet de jeu est également flou. « Les joueurs perdent le tempo, le fil et l’envie. Sur le terrain, aucun plan clair, aucune progression collective et toujours la même passivité. Pas de cœur, pas de fierté, pas de flamme intérieure. […]. Depuis un an, on regarde les fondations d’un projet en construction. Le rectangle vert contredit tout ce qui est conceptualisé dans les bureaux », a-t-il martelé.

