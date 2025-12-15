OL Mercato : Fonseca a trouvé le nouveau Malick Fofana

Une recrue estivale de l’OL a achevé de convaincre Paulo Fonseca sur son talent et ses qualités techniques, lors du match contre le Havre AC.

OL : Paulo Fonseca sous le charme d’Afonso Moreira

L’OL a réussi à faire un recrutement satisfaisant, malgré les restrictions imposées par la DNCG : l’encadrement de la masse salariale et des mutations (transferts). Pavel Sulc, Afonso Moreira et Tyler Morton ont des performances régulières et ils ont décisifs.

Le premier est le meilleur buteur des Gones en Ligue 1 avec 6 buts et 2 passes décisives, tandis que le deuxième, est le meilleur passeur décisif avec 4 « offrandes » en 14 matchs disputés en championnat. Quant au troisième, il séduit déjà des clubs en Premier League, notamment West Ham.

Fonseca : « Moreira est devenu un joueur important, il peut rivaliser avec Fofana »

Crédité d’une excellente prestation individuelle, couronnée par la passe décisive à Pavel Sulc lors de la victoire de l’Olympique Lyonnais contre le Havre AC, Afonso Moreira (20 ans) a séduit Paulo Fonseca. Outre le profil et les qualités techniques, la progression fulgurante du jeune ailier gauche portugais surprend son compatriote.

« Afonso Moreira était un jeune joueur qui n’a jamais évolué à ce niveau. Il avait peut-être disputé un seul match avec l’équipe A du Sporting Lisbonne. C’était pour le futur de l’OL », a-t-il témoigné, avant de féliciter l’international U21 Portugais. « La vérité, c’est qu’en l’absence de Malick Fofana, on a eu besoin de le faire jouer. Et sa réponse sur le terrain a vraiment été très positive ».

Le coach de l’OL se réjouit de la concurrence suscitée par Afonso Moreira en l’absence de Malick Fofana (blessé à la cheville). « Je pense qu’Afonso est aujourd’hui un joueur important pour nous. Il a élevé son niveau. Il peut rivaliser avec Malick. Je suis satisfait d’avoir ces deux joueurs à disposition. C’est bon pour l’équipe », a-t-il déclaré.

