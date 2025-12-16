Mercato SRFC : Jérémy Jacquet, Rennes prend une décision !

Jérémy Jacquet, nouvelle pépite du Stade Rennais, a son sur toutes les lèvres à l’approche du mercato hivernal. La direction du Stade Rennais a déjà arrêté une décision concernant l’avenir du défenseur.

Mercato Rennes : décision ferme prise pour Jérémy Jacquet

Le contrat de Jérémy Jacquet avec le Stade Rennais court jusqu’en juin 2029, ce qui laisse du temps au club breton de profiter de ses talents avant de le vendre. Mais dans le football, il y a le rapport offre – demande qui bouleverse parfois des trajectoires dans la carrière des joueurs. Dans le cas Jacquet, tout indique qu’une autre approche est privilégiée.

Non seulement le Paris Saint-Germain est aux trousses du joueur, mais quatre autres clubs de très haut niveau le suivent également. Le Real Madrid est intéressé par la pépite du Stade Rennais et pense même lancer son offensive préventive dès le mercato hivernal pour prendre une option. Le club espagnol planche sur une proposition de transfert suivie d’un prêt à Rennes pour lui permettre de continuer de progresser dans l’environnement rennais qui semble favorable à son épanouissement.

Du côté du PSG, depuis la très belle affaire Désiré Doué, Luis Campos garde un œil sur les perles du Stade Rennais. Jérémy Jacquet avait déjà été repéré et, comme le dossier Doué, Paris compte aller vite. Liverpool, Manchester City et même le Bayern Munich s’intéressent assez clairement au joueur.

Rennes bloque Jérémy Jacquet jusqu’à l’été

En position de force, non seulement pour les liens directs avec le joueur, mais aussi par le contrat très bien ficelé qui les lie, Rennes entend imposer sa loi dans les discussions. Selon une source au club, une chose est non négociable : Jérémy Jacquet restera au club quoi qu’il arrive après le mercato d’hiver.

Le besoin de faire entrer de l’argent dans les caisses du club oblige le SRFC à vendre sa pépite, mais seulement pour le mercato estival. Et même si sa valeur marchande n’est que de 20 millions d’euros présentement, la haute direction aurait déjà fixé la barre assez haute : 40 millions d’euros plus des bonus.

Jérémy Jacquet : la décision qui change tout pour Habib beye

Et ce montant pourrait d’ailleurs augmenter selon les performances du joueur d’ici la fin de la saison. Cette position du club, de retenir le joueur quoi qu’il arrive, soulage assez fortement Habib Beye.

Avec la montée progressive du club de foot de Rennes au classement de Ligue 1, l’entraîneur redoute qu’un départ d’un de ses meilleurs joueurs ne brise la dynamique naissante.

