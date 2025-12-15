Mercato OM : Un échange avec Simakan relance le rêve !

Natif de Marseille, Mohamed Simakan est régulièrement associé à un transfert à l’OM. Et le défenseur polyvalent d’Al Nasser vient de lâcher un indice positif au club phocéen.

Mercato : Mohamed Simakan, un rêve relance à l’OM

Sous la houlette de Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille connait une transformation spectaculaire. Le directeur sportif marseillais multiplie de gros coups sur le mercato. Il a réussi attiré des joueurs de calibre international comme Mason Greenwood, Adrien Rabiot, ou encore Benjamin Pavard. De telles recrues étaient autrefois considérées comme inaccessibles à l’OM.

Cet hiver encore, la direction de l’OM ambitionne de procéder à quelques réajustements au sein de son effectif. Le recrutement d’un milieu offensif et un latéral droit prend de l’ampleur en interne. C’est dans ce contexte qu’une discussion vient relancer un rêve chez les supporters : celui de voir Mohamed Simakan défendre les couleurs phocéennes.

Il ouvre la porte à l’Olympique de Marseille

Le défenseur français de 25 ans évolue actuellement à Al Nassr, en Arabie Saoudite. Mais il n’oublie pas d’où il vient. Il reste très attaché à l’OM, le club de sa ville natale. Mohamed Simakan a d’ailleurs réitéré son amour pour Marseille dans une récente interview accordée à Zack Nani.

Mohamed Simakan :



"Je suis toujours les matchs de l'OM, mais avec le coeur lourd !"



[@Zack_Nani] pic.twitter.com/7RDefrNc2P — Massilia Zone (@MassiliaZone) December 15, 2025

« Je suis toujours les matchs de l’OM, ​​mais avec le cœur lourd », a déclaré l’ancien défenseur du RB Leipzig. Cette déclaration enflamme de nombreux supporters. Car ses mots relancent l’espoir de voir Medhi Benatia tenter ce gros coup pour. Même si la tâche s’avère très difficile, elle n’est pas jugée impossible.

