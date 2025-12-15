OM : Gros coup dur annoncé pour Aubameyang après Monaco

Pierre-Emerick Aubameyang
© Photo : Pierre-Emerick Aubameyang
Le choc OM-Monaco du dimanche est terni par une mauvaise nouvelle. Pierre-Emerick Aubameyang s’est blessé. Il manquera le premier match du Gabon à la CAN.

OM : Aubameyang se blesse avant la CAN 2025

La victoire de l’OM sur l’AS Monaco (1-0) dimanche dernier revêt une importance capitale. Elle permet aux Olympiens de clore l’année sur une note positive en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi conservent leur place sur le podium et se relancent dans la course au titre.

Cette victoire de l’OM a cependant laissé des traces. L’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang a ressenti une gêne lors de ce choc. La gravite de sa blessure n’a certes pas été précisée. Mais elle nécessite une prise en charge médicale immédiate.

Son état de santé reste une préoccupation pour l’OM et le Gabon. Car cette blessure a une conséquente immédiate. Pierre-Emerick Aubameyang sera absent pour le premier match de la CAN 2025 avec sa sélection. Notons que ce tournoi débute dimanche prochain au Maroc.

La Fédération gabonaise le confirme

La Fédération gabonaise de football a confirmé son absence pour la rencontre du 24 décembre contre le Cameroun. Une participation au deuxième match, le 28 décembre contre le Mozambique, reste envisageable « en fonction de l’évolution clinique et en imagerie ».

Ce forfait est en tous cas un coup dur pour les Panthères. Sachant que Gabon se retrouve dans un groupe très difficile. Ils devront batailler avec le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Mozambique. L’absence de leur capitaine et meilleur buteur complique sérieusement leurs chances de qualification.

