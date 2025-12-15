Mercato FC Nantes : La décision tombe pour Amady Camara !

La recrue estivale, Amady Camara est poussé vers la sortie au FC Nantes. Le Malien pourrait quitter le FCN lors du prochain mercato hivernal.

Mercato FC Nantes : Amady Camara sur le départ ?

La direction du FC Nantes dresse le bilan de son mercato d’été et réfléchit déjà à corriger les erreurs. Les choix n’ont pas porté leurs fruits. Luis Castro est viré. Ahmed Kantari a pris les rênes de l’équipe. Sur le terrain, les recrues peinent à montrer leur potentiel. En interne, les dirigeants décident d’ajuster l’effectif dès cet hiver pour tenter de sortir de la crise de résultats.

Les Jaunes et Verts ont remporté deux victoires depuis le début de saison. Ils ont concédé trois défaites d’affilée, et ils occupent la 17e place en championnat, à hauteur du FC Metz, dernier. Le maintien devient l’objectif prioritaire. Pour y parvenir, le mercato d’hiver sera déterminant. Selon L’Équipe, il s’annonce très actif. Une arrivée par ligne est attendue. Certains indésirables vont plier leurs bagages.

C’est le cas d’Amady Camara. D’après Africa Foot, le FC Nantes envisage de mettre fin à son prêt. L’attaquant malien, 20 ans, est arrivé de Sturm Graz avec une option d’achat fixée à 4 millions d’euros. Sur le terrain, c’est une déception. Neuf apparitions, une seule titularisation, aucun but et aucune passe décisive. La décision n’est pas encore définitive. Ahmed Kantari, nommé la semaine dernière, souhaite d’abord l’évaluer avant de trancher pour son avenir.

