OL : Retour de Fofana, une course contre la montre lancée

Victime d’un entorse grave à la cheville et opéré, Malick Fofana, ailier de l’OL, a entamé sa rééducation. Il serait désormais dans une phase décisive vers son retour.

OL : Malick Fofana en retard sur le processus de guérison

Malick Fofana s’est blessé à la cheville droite, le 26 octobre 2025, lors du match entre l’OL et le RC Strasbourg. Dans son communiqué médical, le club rhodanien avait évoqué une entorse grave accompagnée de lésions, nécessitant une intervention chirurgicale. Passé sur le billard, l’ailier international belge est apparu ces dernières semaines avec des béquilles.

Donnant des nouvelles de ce dernier, Jorge Maciel, coach adjoint de l’Olympique Lyonnais, avait laissé entendre que sa guérison est un peu retardée, relativement au protocole mis en place par le staff médical. « Ça avance, mais pas au rythme que l’on veut. Ça va prendre du temps encore, peut-être en janvier, ou même en février », avait-il indiqué, début décembre.

Fofana abandonne les béquilles pour la phase de réathlétisation

Mais aux dernières nouvelles, Malick Fofana aurait entamé la dernière ligne droite de sa rééducation. D’après les informations de Olympique-et-Lyonnais, il a laissé ses béquilles pour entamer la phase de réathlétisation. Alors que son retour est espéré à la fin de janvier, l’attaquant de l’OL « se paie des séances individuelles du côté du GOLTC pour revenir du mieux possible après les fêtes (de fin d’année, ndlr) », selon le média spécialisé.

La source précise toutefois « qu’il boite encore un peu, mais le processus de remise sur pied a bel et bien démarré à Décines » pour Malick Fofana.

