L’ASSE récupère un avant-centre contre Dunkerque

L’entraîneur de l’ASSE a dévoilé son groupe pour le déplacement à Dunkerque, lors de la 16e journée de Ligue 2. De retour de blessure, Joshua Duffus est présent.

Dunkerque-ASSE : Joshua Duffus de retour

Eirik Horneland a convoqué 19 joueurs pour le match de l’ASSE contre l’USL Dunkerque, samedi (20h) au stade Marcel-Tribut. Comme annoncé par le coach en conférence de presse d’avant-match, Joshua Duffus est effectivement parmi les joueurs retenus pour affronter le club nordiste.

Il fait son retour après avoir manqué trois matchs, contre l’AS Nancy en championnat et face à l’AS Quetigny et l’US Ecotay-Moingt en coupe de France. L’avant-centre de l’AS Saint-Etienne avait été touché aux ischio-jambiers à Troyes et remplacé à l’heure de jeu. Il avait inscrit 4 buts et délivré 3 passes décisives en 11 matchs joués en Ligue 2, avant sa blessure.

Stassin et N’Guessan absents, Moueffek, Jaber et Eymard aptes

Le retour de Duffus est une excellente nouvelle pour Eirik Horneland, dont l’équipe est décimée en pointe de l’attaque. Souffrant du mollet, les deux avant-centres, Lucas Stassin et Djylian N’Guessan sont indisponibles. En défense, Lassana Traoré et Chico Lamba sont encore en réathlétisation. Annoncés incertains jeudi, Aïmen Moueffek, Mahmoud Jaber et Paul Eymard sont finalement aptes.

Le groupe de l’ASSE contre l’USL Dunkerque :

Gardiens de but : G. Larsonneur, B. Maubleu

Défenseurs : E. Annan, D. Appiah, M. Bernauer, M. Nadé, K. Pedro

Milieux de terrain : P. Eymard, L. Gadegbeku, M. Jaber, I. Miladinovic, A. Moueffek, F. Tardieu.

Attaquants : A. Boakye, I. Cardona, Z. Davitashvili, J. Duffus, El Jamali, Ben Old

