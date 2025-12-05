OGC Nice : Terem Moffi s’en va, deux clubs en profitent !

Marqué les violences du week-end dernier, Terem Moffi est proche de quitter l’OGC Nice. Deux clubs de Ligue 1 s’activent en coulisse pour le recruter.

Mercato OGC Nice : Terem Moffi visé par le FC Nantes et Paris FC

La crise qui secoue l’OGC Nice ne se limite pas au terrain. Elle est désormais institutionnelle. Car des pseudos supporters ont attaqué les Aiglons suite à la défaite à Lorient (3-1). De violences vivement condamnés par le club. Terem Moffi fait notamment partie des joueurs qui ont été pris pour cible.

Affecté par ces débordements, l’attaquant nigérian ne souhaite plus défendre le maillot du Gym. Il est prêt à quitter la Côte d’Azur dès cet hiver afin de retrouver la sérénité sous d’autres cieux. Ses velléités de départ ont alerté plusieurs formations de Ligue 1.

Africa Foot l’assure, deux clubs sont déjà positionnés pour tenter de recruter Terem Moffi. Il est question du FC Nantes et Paris FC. Les Canaris cherchent un buteur en vue d’assurer leur maintien en Ligue 1. Tandis que les Parisiens rêvent d’un offensif de poids pour relancer leur saison.

Un prix revu à la baisse

C’est une belle opportunité qui se dessine pour ces deux clubs. Surtout que le prix de Terem Moffi risque d’être fortement revu à la baisse. La crise, combinée à la volonté du joueur, devrait pousser l’actionnaire INEOS à exiger moins de 25 millions d’euros pour son transfert.

C’est le montant auquel l’ancien Lorientais était estimé il y a un an. Une opération à prix réduit est donc envisagée pour lui, malgré son potentiel indéniable. L’Ivoirien Jérémie Boga pourrait lui aussi connaitre le même sort en quittant l’OGC Nice cet hiver.

