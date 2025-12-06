Mercato : L’OM tout proche d’un joli jackpot

L’OM pourrait bien toucher le gros lot sur le mercato grâce au possible départ de Mattéo Guendouzi. L’intérêt grandissant de Sunderland pour le milieu tricolore relance un dossier qui pourrait rapporter gros au club phocéen cet hiver.

Mercato : Guendouzi relancé en Angleterre, un scénario inespéré pour l’OM

En quelques mois, la trajectoire de Mattéo Guendouzi a basculé. Longtemps considéré comme « intouchable » à la Lazio, au point de refroidir Newcastle et Sunderland cet été, le Français n’a pas confirmé les attentes placées en lui. Sa première partie de saison décevante a ouvert une brèche : l’idée d’un départ est désormais sur la table, à la grande satisfaction de l’OM qui avait anticipé ce cas de figure. Car à Marseille, chaque rumeur est scrutée avec attention.

Le club possède en effet 10 % sur la future plus-value du joueur, rappelait récemment Ekrem Konur. Dès lors, voir Sunderland revenir à la charge change tout. Régis Le Bris, séduit de longue date par le tempérament du milieu, n’a jamais vraiment fermé la porte. « Il est trop tôt pour parler de la prochaine fenêtre de transfert… Mattéo est un de ces joueurs car j’ai travaillé avec lui à Lorient, donc on est restés liés. Mais à l’heure actuelle il n’y a rien, c’est encore trop tôt », confiait-il le mois dernier. Sauf que depuis, les lignes ont bougé.

Sunderland insiste, la Lazio écoute… et Marseille calcule

Le surprenant promu anglais n’a pas abandonné la piste, bien au contraire. Selon Sacha Tavolieri, Sunderland serait prêt à revenir avec ambition, sans se laisser refroidir par les 25 à 30 millions d’euros demandés par la Lazio. Une somme qui ferait grimper la plus-value et, mécaniquement, le chèque destiné à Marseille. Pour Marseille, ce dossier qui paraissait clos pourrait donc se transformer en occasion en or.

En 2023, le club avait prêté Guendouzi à la Lazio avec une option d’achat fixée à 13 millions d’euros. Le calcul est simple : plus le transfert grimpe, plus le coffre marseillais se remplit. Dans une période où chaque euro compte pour reconstruire un effectif compétitif, l’opportunité tombe à pic. Et si Guendouzi retrouvait l’Angleterre, l’Olympique de Marseille pourrait bien sabrer le champagne sans avoir eu besoin d’aligner un seul joueur.

