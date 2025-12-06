Mercato : le LOSC réclame 100 M€ pour ce super crack !

Un jeune crack du LOSC croule sous les offres à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal. Les dirigeants lillois ont fixé un prix XXL pour le joueur.

Ayyoub Bouaddi s’est imposé cette saison comme l’un des piliers du LOSC. Treize titularisations en quatorze journées. Le jeune crack montre de très belles qualités. Suspendu après son expulsion au Havre, il manquera la réception de l’OM. Mais son absence n’efface pas l’essentiel : sa progression impressionne tout le monde.

Techniquement, il figure déjà parmi les plus à l’aise de Ligue 1. Et quand on regarde les joueurs de moins de 19 ans ayant tenté au moins 100 passes cette saison, Bouaddi atteint 83,6 % de réussite. Une statistique qui le place derrière Matondo, Tati, Merah et Mbaye, mais qui confirme sa précision. Le garçon avance.

Cette progression attire les grands clubs. Le PSG, même, aurait envisagé un contrat de cinq ans, avec un prêt dans la foulée pour qu’il termine la saison à Lille. Mais les rumeurs ont été démentie. Selon Sacha Tavolieri, aucun échange concret n’a débuté entre les deux camps. Le LOSC, de son côté, ne tremble pas. Le club sait que sa pépite plaît, alors il attend le jackpot. L’été dernier, l’AC Milan avait tenté un coup : 20 M€. L’offre été refusée. Les dirigeants lillois demandent 100 M€ pour Ayyoub Bouaddi. Ce prix dépasse largement la valeur actuelle du joueur, estimée à 30 M€.

