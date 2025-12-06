Mercato PSG : Luis Enrique en rêvait, ce crack a enfin signé

Le PSG espérait réaliser une très belle opération sur le mercato avec la signature d’un talent précoce déjà annoncé comme l’un des joyaux de la nouvelle génération. Mais au terme d’un feuilleton haletant, le rêve de Luis Enrique s’est évaporé, du moins, pour le moment. Ayyoub Bouaddi a officiellement prolongé au LOSC.

Mercato PSG : Bouaddi, le crack que le Paris SG

Depuis plusieurs semaines, le nom d’Ayyoub Bouaddi circulait avec insistance dans les couloirs du Parc des Princes. À 18 ans seulement, le milieu de terrain du LOSC affole les recruteurs et séduit par son intelligence de jeu, sa maîtrise technique et une maturité déjà saisissante. Selon ESPN, le PSG était « proche de finaliser son transfert pour janvier », une avancée qui avait déjà déclenché l’enthousiasme de Luis Enrique.

Le technicien espagnol voyait en lui une pièce à façonner, un investissement sur le long terme. Mais la réalité du mercato est parfois déroutante. Alors que Paris se préparait à dégainer, le LOSC a accéléré pour verrouiller son joyau. Pas question de voir filer un enfant du club au cœur de la saison. Lille a frappé fort… et vite.

Prolongation officielle jusqu’en 2029

Quelques minutes avant la réception de l’OM, la nouvelle est tombée comme un éclair dans un ciel parisien déjà chargé de doutes : le LOSC a annoncé la prolongation de deux saisons du contrat de Bouaddi, désormais lié au club jusqu’en 2029. Dans son communiqué, Lille se félicite de conserver « un enfant du Domaine de Luchin », rappelant que le joueur est un véritable produit maison.

Suspendu mais présent au stade Pierre-Mauroy, Bouaddi a salué le public, tout en savourant un moment rare pour un joueur de son âge. Le LOSC a publié la déclaration qui fait l’effet d’une fin de non-recevoir pour Paris : « Le LOSC est aujourd’hui fier d’annoncer la prolongation de deux saisons du contrat d’Ayyoub Bouaddi (18 ans)… désormais lié à son club formateur jusqu’en 2029 », peut-on lire.

