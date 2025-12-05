LOSC – OM : Ethan Mbappé enfonce Marseille !

Dans un Stade Pierre-Mauroy incandescent, le LOSC a puni un OM trop tendre et trop souvent en retard. Portés par un Ethan Mbappé brillant, les Dogues ont décroché un succès précieux qui rebat les cartes du haut de tableau.

Mbappé version LOSC, la foudre qui frappe l’OM

On l’attendait peut-être un peu trop du côté de Bondy, mais c’est bien Ethan, et non Kylian, qui a giflé Marseille. Sur une ouverture millimétrée de Bentaleb, le jeune milieu lillois a mystifié Rulli, auteur d’une sortie hésitante, avant de conclure dans le but vide. Dix minutes et déjà un coup de massue pour un Olympique de Marseille qui ne savait plus où se placer.

Lire aussi : OM : La promesse XXL de Roberto De Zerbi avant Lille

À voir

Mercato RC Lens : Deux gros départs actés !

Sous pression, les hommes de Roberto De Zerbi bafouillaient leur football, étouffés par l’agressivité nordiste. Lille en profitait sans hésiter : Perraud, en renard opportuniste, pensait doubler la mise avant que l’arbitre n’annule logiquement l’action. La blessure d’Igamane ? Un frein, peut-être. Mais l’entrée d’Olivier Giroud a immédiatement redonné du souffle à l’attaque lilloise. Le LOSC rentrait logiquement aux vestiaires avec un avantage mérité.

Marseille à côté de son sujet

Au retour des vestiaires, la mission marseillaise semblait simple : tout relancer, coûte que coûte. Mais c’est un OM amorphe, sans révolte ni frisson, qui a continué à décevoir. Greenwood, habituellement inspiré, n’a offert qu’un éclair : un rush solitaire stoppé net par un Berk Özer impérial. Sans cet arrêt monstrueux, le match aurait peut-être changé de visage.

Les entrées des jeunes Bakola, Vaz, Nadir et Mmadi n’ont rien changé à la dynamique d’un Olympique de Marseille incapable de mettre de l’intensité. Lille, lui, aurait pu tuer le match, mais Haraldsson a manqué plusieurs contres pourtant offerts sur un plateau. Au final, Marseille s’incline 0-1, rate un tournant majeur et laisse Lille remonter à sa hauteur.

Lire aussi sur l’OM :

Mercato OM : Le sale coup du LOSC pour Pavard dévoilé

Ça chauffe à Marseille : Le remplaçant de Balerdi déjà ciblé !

À voir

OGC Nice : Terem Moffi s’en va, deux clubs en profitent !

Mercato : 20M€, le PSG écoeure Marseille pour un crack de Ligue 1