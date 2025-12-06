ASSE : Le mystère derrière l’absence de Ferreira enfin révélé

L’ASSE pensait voyager sereinement vers Dunkerque, mais une énigme s’est glissée dans la liste dévoilée ce vendredi soir. L’absence surprenante de João Ferreira, jusque-là inexpliquée, a finalement trouvé son dénouement.

ASSE : Une liste annoncée… avec une ombre au tableau

La composition du groupe stéphanois avait tout pour paraître banale. Eirik Horneland, fidèle à son sérieux norvégien, avait déjà listé les absents prévus : N’Guessan, Stassin, Traoré et Lamba. Rien d’anormal jusqu’ici, d’autant que les incertains Moueffek, Jaber et Eymard répondaient finalement présents. Même le retour de Joshua Duffus apportait une lueur supplémentaire à ce déplacement délicat.

Mais en coulisses, un nom manquait à l’appel. João Ferreira, pourtant en pleine forme cette semaine à l’entraînement, disparaissait mystérieusement de la feuille de match. Une absence passée sous silence lors du point de presse, ce qui n’a pas manqué d’éveiller les soupçons du peuple vert.

Ferreira forfait : une raison médicale tombée à la dernière minute

Selon les informations d’EVECT, l’absence du latéral droit n’a rien d’un choix sportif. Il s’agit d’un forfait de dernière minute, dû à un souci médical survenu dans les heures précédant le départ. Une situation imprévue qui a forcé Horneland à revoir ses plans, lui qui comptait sur la solidité et la constance du Portugais pour verrouiller son couloir droit.

Cette défection tardive explique également la convocation de 19 joueurs au lieu des 18 habituels, preuve qu’une incertitude plane encore au sein du groupe. Une marge de sécurité bienvenue pour l’entraîneur, tant le match à Dunkerque s’annonce exigeant sur le plan physique et tactique. L’ASSE devra donc composer sans Ferreira, en espérant que son absence ne se prolonge pas.

