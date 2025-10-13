FC Nantes : Double bonne nouvelle pour Luis Castro !

Soulagement pour le FC Nantes et Luis Castro. Le technicien portugais enregistre plusieurs retours avant le choc face au LOSC en Ligue 1.

FC Nantes : Luis Castro retrouve enfin le sourire !

Le FC Nantes prépare la réception du LOSC, dimanche 19 octobre, pour la 8ᵉ journée de Ligue 1. Les Canaris veulent enfin souffler, avec l’espoir d’une deuxième victoire cette saison. Sous Luis Castro, l’équipe souffre. Une seule victoire, fin août, contre Auxerre (1-0). Depuis ce temps, aucune autre victoire. Une défaite à Nice (1-0), des nuls contre Rennes, Toulouse (2-2) et Brest (0-0). Six points sur vingt possibles. Trop peu. Les Nantais occupent la 15e place au classement.

Mais avant d’affronter Lille, les nouvelles sont enfin bonnes. Francis Coquelin va revenir dans le groupe, prêt à reprendre sa place au milieu. Johann Lepenant, blessé au tibia, sera lui aussi opérationnel. Même Tylel Tati, ralenti par une gêne aux adducteurs, sera disponible. Le jeune crak a même paraphé son premier contrat professionnel la semaine dernière. Trois retours importants.

Luis Castro devra secouer son vestiaire pour résister à la pression du LOSC. Contre les hommes de Bruno Genesio, ses joueurs devront hausser le ton. Avec un effectif presque au complet, Nantes retrouve un souffle, une chance, et peut espérer faire tomber le LOSC.