Coup de théâtre: Lucas Stassin veut quitter l’ASSE cet hiver

Bloqué par ses dirigeants cet été malgré plusieurs offres, Lucas Stassin veut toujours quitter les rangs de l’ASSE et mise sur un transfert lors du prochain mercato hivernal. Explications.

Mercato ASSE : Lucas Stassin veut disputer la Coupe du Monde 2026

Malgré de nombreuses rumeurs et un vif intérêt de plusieurs clubs locaux et étrangers, Lucas Stassin est finalement resté à l’AS Saint-Étienne à l’issue du mercato estival. Cependant, les prétendants de l’attaquant stéphanois n’ont pas abandonné et pourraient revenir à la charge lors du mercato hivernal à venir.

Surtout que le principal concerné, désireux de disputer la Coupe du Monde 2026 avec la Belgique, souhaite rejoindre les rangs d’un club plus ambitieux afin de se faire voir davantage par Rudi Garcia, le sélectionneur des Diables Rouges.

« Même si c’est en Ligue 2 et ce n’est pas dans un gros championnat comme la Ligue 1 ou la Premier League, voilà, à moment, mettre des buts ou être décisif, je pense que ça pourrait se refléter aussi en équipe nationale. Le coach est français, il connaît la valeur de la L2, il connaît aussi la valeur de Saint-Étienne, forcément. Je pense que c’est aussi un paramètre à prendre en compte.

Ce n’est pas non plus un petit championnat comme on le pense. Au final, si j’arrive à faire une grosse saison ou un potentiel transfert à la trêve hivernale, et que je suis performant, j’ai toujours l’espoir », a déclaré le protégé d’Eirik Horneland lors du dernier rassemblement des Espoirs de la Belgique. Cela tombe bien, puisqu’un cador de Serie A serait prêt à le récupérer dès cet hiver.

L’AS Rome pointe son nez pour Lucas Stassin

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Lucas Stassin pourrait faire ses valises et quitter l’AS Saint-Étienne pour la Serie A à la faveur du marché des transferts de janvier. D’après les informations relayées par Transferfeed, l’international belge de 20 ans serait dans le viseur de l’AS Rome.

À la recherche d’un avant-centre prometteur, les dirigeants du club romain apprécieraient particulièrement le profil du natif de Braine-le-Comte. Si bien qu’une offre serait en préparation pour cet hiver. Cette saison, Stassin compte déjà 4 buts et 2 passes décisives en 8 matches de Ligue 2. Reste maintenant à voir si Eirik Horneland et les Verts voudront le laisser partir en plein milieu de saison.