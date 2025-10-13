La France vise la qualification pour la Coupe du monde 2026. Voilà qui fait de l’affiche Islande – France un rendez-vous à ne manquer lundi.

Ce lundi 13 octobre soir (20h45), l’équipe de France va affronter l’Islande à Reykjavik pour leur match des éliminatoires de la Coupe du monde 2026. Un succès permettrait aux hommes de Didier Deschamps de se qualifier pour le Canada, les États-Unis et le Mexique. Cependant, l’Ukraine ne devra pas s’imposer pas face à l’Azerbaïdjan.

Les mauvaises du côté des Bleus est qu’ils devront composer avec une cascade de forfaits en attaque. Cela oblige le sélectionneur Didier Deschamps à revoir entièrement son plan offensif.

Kylian Mbappé forfait, une attaque révolutionnée

Kylian Mbappé, Touché à la cheville droite lors du succès face à l’Azerbaïdjan (3-0), a quitté le rassemblement pour un retour au Real Madrid. Le capitaine de l’équipe de France ne disputera pas cette rencontre pourtant décisive. Après Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola et Désiré Doué sont restés à Paris pour soigner leurs blessures.

À voir

Mercato OM : Adrien Rabiot rétablit la vérité sur son départ

Avec ces absences importantes, Didier Deschamps devrait aligner une attaque inédite, menée par un visage nouveau : Jean-Philippe Mateta.

Jean-Philippe Mateta, première titularisation chez les Bleus

L’attaquant de Crystal Palace qui réalise un excellent début de saison en Premier League, s’apprête à vivre sa première titularisation en équipe de France.

Entré en jeu vendredi passé au Parc des Princes, l’attaquant de 28 ans a rassuré le staff par sa puissance et son pressing constant.

Il pourrait être accompagné par Michael Olise, Christopher Nkunku et Maghnes Akliouche, trois profils techniques capables de dynamiser le jeu offensif tricolore.

Deschamps espère que cette combinaison nouvelle offrira « de la fraîcheur et de la créativité » face à une défense islandaise compacte et rugueuse.

Des ajustements au milieu et en défense

Au milieu de terrain, la paire Eduardo Camavinga – Manu Koné devrait être reconduite, Adrien Rabiot étant ménagé pour une gêne au mollet.

À voir

Le PSG en NBA : un projet dingue confirmé pour 2027

En défense, le quatuor Koundé – Saliba – Upamecano – Digne est pressenti, tandis que Mike Maignan portera le brassard de capitaine dans les buts.

Composition probable de la France face à l’Islande

Maignan – Koundé, Saliba, Upamecano, Digne – Koné, Camavinga – Akliouche, Olise, Nkunku – Mateta

En résumé