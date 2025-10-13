Mercato OL : Un prétendant lâche Malick Fofana !

Un cador anglais se retire de la course pour la signature du jeune crack de l’OL, Malick Fofana. D’autres géants européens flairent encore la piste.

Mercato OL : Malick Fofana sur le départ cet été ?

Malick Fofana doit encore montrer tout son potentiel pour convaincre les géants européens. L’attaquant belge de l’OL ne serait plus une priorité pour Chelsea, pourtant séduit il y a peu par son profil. Révélé sous le maillot lyonnais, Fofana attire depuis plusieurs mois les regards de grands clubs européens.

Son agent, Frederico Pena, patron de Roc Nation Sports, l’avait dit sans détour : cette saison devait être celle de la révélation. Le Belge pourrait alors envisager un transfert vers un club de haut niveau. « C’est la saison où Fofana veut se montrer au monde, surtout à la Coupe du Monde. S’il réussit, il pourra passer de Lyon à un club du top 10. On croit beaucoup en lui à Roc Nation. Liverpool, le Bayern, Manchester City : voilà les clubs où il a sa place. », a déclaré son agent à Het Laatste Nieuws.

Et certains clubs sont chauds pour l’accueillir s’il confirme sa grande forme. En Allemagne, le Bayern suit toujours le joueur. En Italie, l’Inter Milan garde un œil attentif. En revanche, en Angleterre, la tendance change. Liverpool et Arsenal surveillent encore, mais Chelsea, lui, se retire peu à peu du dossier.

D’après Daily Briefing, le club londonien ne place plus Fofana parmi ses priorités. Le dossier n’est pas clos, mais il s’éloigne des premières lignes de la short-list. Les Blues se concentrent désormais sur deux autres cibles : Kenan Yildiz, la pépite turque de la Juventus, et Morgan Rogers, jeune talent d’Aston Villa. Chelsea ne veut pas se précipiter puisqu’il dispose de plusieurs jeunes cracks qui font le job.