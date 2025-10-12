Le PSG en NBA : un projet dingue confirmé pour 2027

L’idée d’une équipe du PSG présente en NBA n’est plus une simple rumeur ni une vue de l’esprit. La National Basketball Association prépare en effet activement sa grande expansion en Europe, et le club parisien sera bien du voyage pour cette nouvelle aventure. Le Paris Saint-Germain est un sérieux candidat pour intégrer cette prochaine division prévue pour 2027.

Une NBA européenne avec le PSG en préparation

La NBA souhaite créer une conférence européenne qui va regrouper plusieurs grandes marques sportives mondiales du vieux continent. Son objectif : étendre son influence en Europe où la jeunesse est déjà passionnée de basket.

C’est George Aivazoglou, directeur général du projet d’expansion en Europe, qui a fait savoir dans les colonnes de l’Equipe, que plusieurs clubs européens ont déjà manifesté leur souhait d’intégrer l’aventure. On compte l’intérêt du Paris Saint-Germain et aussi du Real Madrid.

« Le PSG fait partie des plus grands noms au monde. Son aura, sa base de fans et son image internationale correspondent parfaitement à ce que nous recherchons », a confirmé Aivazoglou dans une interview de L’Équipe, consacrée au projet.

Le Paris Saint-Germain, une marque mondiale et terre de basket

Avec Qatar Sports Investments aux commandes, le PSG n’est plus seulement le petit club de football qui espérait tout les ans remporter une compétition française : c’est une marque globale, une puissance sportive européenne et mondiale qui veut multiplier ses tentacules. Son association avec Jordan Brand n’est pas passée inaperçue et ses collaborations culturelles pour accroitre son rayonnement à travers le monde ont ouvert la voie à ce type de projet inédit.

Paris, ville des Jeux Olympiques 2024 et principale capitale mondiale de la mode et surtout du sport, remplie toutes les conditions pour accueillir une franchise NBA européenne de haut niveau.

« Travailler avec le PSG, Jordan Brand ou même Kevin Durant, c’est une évidence. Paris respire le basket et la culture », a ajouté George Aivazoglou.

Une révolution sportive annoncée dans la ville lumière

L’entrée du PSG en NBA Europe sera une étape historique dans son histoire :

– Le Paris SG sera la Première franchise issue d’un club de football européen.

– Le Paris St-Germain en NBA Eur, sera le symbole d’un pont entre NBA, le football et la culture mondiale.

– Le club parisien portera ainsi un projet consolidé par des partenariats d’envergure avec de grandes marques entre les États-Unis et le Qatar.

Si tout se passe comme prévu par les initiateurs du projet, la nouvelle division NBA Europe pourrait voir le jour d’ici 2027, ce qui va radicalement transformer la carte du basket mondial.

En résumé

– Le PSG est candidat pour intégrer la NBA Europe en 2027.

– George Aivazoglou annonce l’intérêt officiel de la Ligue.

– Jordan Brand et Kevin Durant être leaders du projet.

– la ville de Paris, capitale du sport mondial, deviendrait ainsi une terre NBA.