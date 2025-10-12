Mercato OM : Adrien Rabiot rétablit la vérité sur son départ

Mis à la porte de l’OM pour des raisons disciplinaires, Adrien Rabiot a rejoint les rangs de l’AC Milan le 1er septembre passé. Profitant de sa présence au rassemblement de l’équipe de France, le milieu de terrain de 30 ans est revenu sur cet épisode.

Mercato : Adrien Rabiot accuse les dirigeants de l’OM

Dans une interview accordée à Téléfoot, Adrien Rabiot a exprimé sa frustration sur la fin de son aventure avec l’Olympique de Marseille. Revenant sur la polémique de la bagarre avec Jonathan Rowe, cause de son départ inattendu, l’ancien joueur de la Juventus Turin a tenu à rétablir la vérité. Visiblement déçu, le milieu de terrain formé au Paris SG a expliqué que de nombreuses fausses informations avaient circulé à son sujet et que sa réputation en avait injustement souffert.

« Je suis triste. Ça n’aurait jamais dû se finir comme ça, c’est incompréhensible. La décision est incompréhensible. Personne n’a compris. C’est triste et frustrant. Ce qui m’a dérangé, c’est qu’on ne dise pas la vérité sur mon sujet. Je n’ai jamais été quelqu’un de violent. On me connait. Tout le monde pourra témoigner. J’ai simplement pas envie qu’on donne une mauvaise image de moi, une image erronée. C’est simplement ça. C’est la vie du foot et la vie en général. On ne maitrise pas toujours tout », a déclaré Adrien Rabiot.

À l’AC Milan, Adrien Rabiot a tourné la page OM même s’il a apprécié son aventure dans le sud de la France. Surtout que les Lombards sont en grande forme. Sa belle forme du moment lui a notamment permis d’être titulaire contre l’Azerbaïdjan vendredi soir avec l’équipe de France et même de marquer un but au Parc des Princes.